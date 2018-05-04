استفسار حول فيزا لم شمل فرنسا

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Chaima21

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#1
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4 ماي 2018
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#1
السلام عليكم،
ارجو منكم المساعدة انا جزائرية متزوجة بجزائري مقيم ب فرنسا و لقد وضعنا ملفنا ف اكتوبر و تلقيت الرد ف نوفمبر بامكانية دفع طلب فيزا لم شمل و تماما هذا ما حدث
و تفقدوا منزله ف شهر نوفمبر كذلك
لكن منذ ذلك الوقت لم نتلقى حتى رد و ها نحن ف الشهر السادس
انا خائفة جدا و اريد لو يفيدنى البعض بتجاربهم و هل يوجد حل ؟!
 
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