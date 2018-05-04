استفسار حول فيزا لم شمل فرنسا

السلام عليكم،

ارجو منكم المساعدة انا جزائرية متزوجة بجزائري مقيم ب فرنسا و لقد وضعنا ملفنا ف اكتوبر و تلقيت الرد ف نوفمبر بامكانية دفع طلب فيزا لم شمل و تماما هذا ما حدث

و تفقدوا منزله ف شهر نوفمبر كذلك

لكن منذ ذلك الوقت لم نتلقى حتى رد و ها نحن ف الشهر السادس

انا خائفة جدا و اريد لو يفيدنى البعض بتجاربهم و هل يوجد حل ؟!