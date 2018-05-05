كيفية إختيار الموضوع المناسب والإجابة عليه

أعزائي الطلبة والطالبات المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا هذه بعض النصائح التي من شأنها أن تساعدكم على إختيار الموضوع المناسب ( الأول أو الثاني)

١- عند دخولك بقاعة الإمتحان وجلوسك في مكانك خذ نفسا عميقا وحاول أن تسترخي

٢- عند بدء الأستاذ بتوزيع أوراق الأسئلة حاولوا أن لا تتسرعوا بل امسكوها بتأني

٣- إحملوا قلم الرصاص في أيديكم ثم باشروا بقراءة الموضوع الأول بتأني وضعوا علامة بالقلم أمام الأسئلة التي تستطيعون الإجابة عليها

٤- نفس الشيء مع الموضوع الثاني حاولوا وضع العلامات أمام كل الأسئلة التي تستطيعون الإجابة عليها

٥- حاولوا المقارنة بين الموضوعين والموضوع الذي يحمل أكبر قدر من إحتفالات الإجابة على أسئلته سيكون الموضوع المناسب لكم

٦- بعد إختيار الموضوع المناسب حاولوا فصل أو قطع المواضيع عن بعضها البعض

٧- ضعوا الموضوع غير المرغوب فيه جانبا وباشروا في الإجابة والعمل.

والله ولي التوفيق

#مريومة حسام🌷🌷⚘⚘