كيفية إختيار الموضوع المناسب والإجابة عليه

مريومة حسام
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أعزائي الطلبة والطالبات المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا هذه بعض النصائح التي من شأنها أن تساعدكم على إختيار الموضوع المناسب ( الأول أو الثاني)
١- عند دخولك بقاعة الإمتحان وجلوسك في مكانك خذ نفسا عميقا وحاول أن تسترخي
٢- عند بدء الأستاذ بتوزيع أوراق الأسئلة حاولوا أن لا تتسرعوا بل امسكوها بتأني
٣- إحملوا قلم الرصاص في أيديكم ثم باشروا بقراءة الموضوع الأول بتأني وضعوا علامة بالقلم أمام الأسئلة التي تستطيعون الإجابة عليها
٤- نفس الشيء مع الموضوع الثاني حاولوا وضع العلامات أمام كل الأسئلة التي تستطيعون الإجابة عليها
٥- حاولوا المقارنة بين الموضوعين والموضوع الذي يحمل أكبر قدر من إحتفالات الإجابة على أسئلته سيكون الموضوع المناسب لكم
٦- بعد إختيار الموضوع المناسب حاولوا فصل أو قطع المواضيع عن بعضها البعض
٧- ضعوا الموضوع غير المرغوب فيه جانبا وباشروا في الإجابة والعمل.
والله ولي التوفيق
#مريومة حسام🌷🌷⚘⚘
١- عند دخولك بقاعة الإمتحان وجلوسك في مكانك خذ نفسا عميقا وحاول أن تسترخي
٢- عند بدء الأستاذ بتوزيع أوراق الأسئلة حاولوا أن لا تتسرعوا بل امسكوها بتأني
٣- إحملوا قلم الرصاص في أيديكم ثم باشروا بقراءة الموضوع الأول بتأني وضعوا علامة بالقلم أمام الأسئلة التي تستطيعون الإجابة عليها
٤- نفس الشيء مع الموضوع الثاني حاولوا وضع العلامات أمام كل الأسئلة التي تستطيعون الإجابة عليها
٥- حاولوا المقارنة بين الموضوعين والموضوع الذي يحمل أكبر قدر من إحتفالات الإجابة على أسئلته سيكون الموضوع المناسب لكم
٦- بعد إختيار الموضوع المناسب حاولوا فصل أو قطع المواضيع عن بعضها البعض
٧- ضعوا الموضوع غير المرغوب فيه جانبا وباشروا في الإجابة والعمل.
والله ولي التوفيق
#مريومة حسام🌷🌷⚘⚘