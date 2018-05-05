سجل أقوى بيت شعري تحبه ..(هلمو جميعا ..)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخواني. اخواتي









.. الكل منا يقرأ الشعر .. ويحس باحساسه









لكن أحياناً يعلق بيت بقلبنا من كثرة ما هز كياننا .



.. او يحاكي شي بداخلنا ..





كل منا قد يكون له رمز في حياته





هو بيت من الشعر





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