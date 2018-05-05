سجل أقوى بيت شعري تحبه ..(هلمو جميعا ..)

Marame Bouras
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 نوفمبر 2017
- المشاركات
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- الإعجابات
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- النقاط
- 5
- العمر
- 13
- الإقامة
- عين صالح
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني. اخواتي
.. الكل منا يقرأ الشعر .. ويحس باحساسه
لكن أحياناً يعلق بيت بقلبنا من كثرة ما هز كياننا .
.. او يحاكي شي بداخلنا ..
كل منا قد يكون له رمز في حياته
هو بيت من الشعر
أدعو الجميع للمشاركة في هذا الموضوع
....... انتظر مشاركاتكم .......
__________________
اخواني. اخواتي
.. الكل منا يقرأ الشعر .. ويحس باحساسه
لكن أحياناً يعلق بيت بقلبنا من كثرة ما هز كياننا .
.. او يحاكي شي بداخلنا ..
كل منا قد يكون له رمز في حياته
هو بيت من الشعر
أدعو الجميع للمشاركة في هذا الموضوع
....... انتظر مشاركاتكم .......
__________________