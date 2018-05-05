سجل أقوى بيت شعري تحبه ..(هلمو جميعا ..)

Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
53
الإعجابات
202
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني. اخواتي




.. الكل منا يقرأ الشعر .. ويحس باحساسه




لكن أحياناً يعلق بيت بقلبنا من كثرة ما هز كياننا .

.. او يحاكي شي بداخلنا ..


كل منا قد يكون له رمز في حياته


هو بيت من الشعر


أدعو الجميع للمشاركة في هذا الموضوع



....... انتظر مشاركاتكم .......
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صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,369
الإعجابات
5,615
النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#2
بارك الله فيك
ممممم خليني نفكر ههه
يعجبني هذا الشعر
وأحببتك وإذا بعيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها....
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
53
الإعجابات
202
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#3
قال صفاءdz:
بارك الله فيك
ممممم خليني نفكر ههه
يعجبني هذا الشعر
وأحببتك وإذا بعيني عليها غشاوة فلما انزلت قطعت نفسي ألومها....
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و فيكي بارك الله
ههه فكري فكري خلي الدوارة تاع مخك تدور و كتحبس هاتي واش جابت خخخخ
احليلي على عيني واش صرا فيها و زدت كملت على نفسي قطعتها طراف طراف ههه هدا الشعر ولا خلي خخخ
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,369
الإعجابات
5,615
النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#4
قال Marame Bouras:
و فيكي بارك الله
ههه فكري فكري خلي الدوارة تاع مخك تدور و كتحبس هاتي واش جابت خخخخ
احليلي على عيني واش صرا فيها و زدت كملت على نفسي قطعتها طراف طراف ههه هدا الشعر ولا خلي خخخ
إضغط للتوسيع...
هههههههه ههههههههه
انا قطعت نفسي والله بيدي نستاهل بسكو كنت عمياااء والله
 
ام عبد الرحيم

ام عبد الرحيم

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
2 ماي 2018
المشاركات
37
الإعجابات
101
النقاط
3
الإقامة
بين ارض الله و سمائه
الجنس
أنثى
#10
من اجمل الاشعار و افضل الشعراء الشاعر ايليا ابي ماضي
من ليس يسخو بما تسخو الحياة به فانه احمق بالحرص ينتحر
و
حجر اغبر اناو حقير لا جمال لا حكمة لا مضاء
فلاغادر هذا الوجود و امضي بسلام اني كرهت البقاء
 
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