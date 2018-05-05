أول صور فوتغرافية لمكة والكعبة المشرفة

يعرض مزاد "سوذبيز" في العاصمة البريطانية لندن مجموعة شديدة الندرة تضم 15 صورة أصلية بعدسة لطبيب يدعى عبد الغفار وهو أول مصور عربي يلتقط صور فوتغرافية لمدينة مكة المكرمة. وتضم المجموعة أول صورة تم إيجادها لمحمل كساء الكعبة في مكة، وصورة المسجد والكعبة المشرفة، ومخيم الحجاج في ستنا ميمونة، وخيم الحجاج في جبل عرفات، وصورتين للطائف، وصورة لشريف جاهير مع ابنيه والجمل، وصورة لوحة في مسجد الرسول في المدينة المنورة. التقطت الصور بتاريخ حوالي 1885-1888، وهي النسخ الأصلية الوحيدة التي عثر عليها من هذه الصور بحوزة مالكها.كان عبد الغفار يعمل طبيباً في مكة، وتعلم التصوير على يد العالم الهولندي كريستيان سنوك هرخرونيه (1857-1936) الذي قطن في مكة من 21 فبراير إلى 5 يوليو عام 1885 وكان حينها ضيفاً في منزل الطبيب لبعض الوقت خلال إقامته.وبعد عودة سنوك هرخرونيه إلى ليدن طلب من الدكتور أن يلتقط هذه الصور ويرسلها له على أن تكون الصور لمواقع مخيمات الحجاج بالقرب من جبل عرفات في وادي مِنى، إضافة إلى مشاهد في مدينة مكة وصور الحجاج والمقيمين.وأعاد سنوك هرخرونيه نشر مجموعة من صور عبد الغفار في اثنتين من الصحف النادرة: مكة (لاهاي: م. نيهوف 1888-1889) ومناظر جميلة للكعبة (ليدن: بريل، 1889).