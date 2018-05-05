" الدائية في رثاء أبطال بوفاريك الأبية " 🇩🇿 " هَـمـسـة شَـهِـيـد " 🇩🇿

💥" الدائية في رثاء أبطال بوفاريك الأبية "💥



قَـصِـيـدَة: 🇩🇿 " هَـمـسـة شَـهِـيـد " 🇩🇿



طيفٌ من الحلـم القَـديمِ جديــدُ

ليعود في مَوتِ الشهيدِ وليـــدُ

..

يحيا على دمع الأمومة مُـفـعمــاً

والدمـعُ يا أُمَّ الشـهـيـدِ شهيـــدُ

..

أنا مطلبي تلك الشهادةُ يا أبي

حُـلـمُ المَـمَـاتِ مِـنَ الحَـيَاةِ تـَلـيــدُ

..

دثِّـر دمائي من قداسـةِ مَــوطِـنٍ

وانـــثُــر بَـيَــانــاً لـلجـــهَــادِ يُـعِــيــــدُ

..

مجـداً مُــنيـراً نُــورهُ قَد أبــصــرَه

كـلُّ البِــلادِ حـزيـنُــهُـم وســعيــدُ

..

ولـســتُ أمُــوتُ عـندَ النِّــزال إذا

أصَـابـنِي مـنـهُم نُحاسٌ أو حـديـدُ

..

فـلـلـهِ ربِّـي بِـعـتُ نَـفسِـي عـازِمـاً

ورُوحِي إن تَسأل فداكُـم لاتحـيـدُ

..

فإن عِشـنَا فَـقَـد عِـشـنَـا رِجـــاَلاً

وإن مِتـنا فَـفِـردوسٌ فيها مانُـريدُ

..

وصَـوتُ أمـِّي إذا مِـتُّ أيـقـظَـنــي

والدمعُ غسَّلنِي والنَّبضُ ليسَ بعيدُ

..

فدتـكَ يَـا وَلــدِي بــلاَدُ جَــزائـرٍ

رغمَ الهناءِ لا يحلو دونكُم عــيـدُ

..

فنِـم هَـنـيـئـا بإذنِ ربـِّي نِـلـتـهـا

شَـهَـادةَ مُـخلصٍ لله رباً مَـجِـيـدُ



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🌴وكتبه : عبدالسلام بركات - غفرالله له ولوالديه-



يوم 12أفريل2018 م

الموافق ل 26رجب 1439هـ