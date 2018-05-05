يا ليت كل العلاقات تبقى " بداياتْ "

في البدايات يَهتمون .. يَسألون .. يُهاتفوننا دون إنقطاع !

ثم ما أن يَمر الوقت ، حتى تبدأ الحرارة بالتناقص !

وَ يبدأ الشغف بـ الزَوّال .. وَ تبدأ الحجج بالإمتثال !

وَ تَتحول الخلافات الى أعظم " مٌشكلات " !

ثم .. تَشتهي سماع رنين هاتف وَ تشتهي أن تكون جميع الاتصالات من خط واحد !

تتفحص صندوق الوارد دون وجود اشعار حتى !

تَشتهي لقاءاً واحداً يَنهي كل النهايات !

تتألم .. وَ تكتمْ !

تَتذكر وَ تصمت !

تَبكي وَ تضحك !

ليت كل العلاقات تبقى " بداياتْ " !!