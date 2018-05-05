يا ليت كل العلاقات تبقى " بداياتْ "

في البدايات يَهتمون .. يَسألون .. يُهاتفوننا دون إنقطاع !
ثم ما أن يَمر الوقت ، حتى تبدأ الحرارة بالتناقص !
وَ يبدأ الشغف بـ الزَوّال .. وَ تبدأ الحجج بالإمتثال !
وَ تَتحول الخلافات الى أعظم " مٌشكلات " !
ثم .. تَشتهي سماع رنين هاتف وَ تشتهي أن تكون جميع الاتصالات من خط واحد !
تتفحص صندوق الوارد دون وجود اشعار حتى !
تَشتهي لقاءاً واحداً يَنهي كل النهايات !
تتألم .. وَ تكتمْ !
تَتذكر وَ تصمت !
تَبكي وَ تضحك !
ليت كل العلاقات تبقى " بداياتْ " !!
ثم ما أن يَمر الوقت ، حتى تبدأ الحرارة بالتناقص !
وَ يبدأ الشغف بـ الزَوّال .. وَ تبدأ الحجج بالإمتثال !
وَ تَتحول الخلافات الى أعظم " مٌشكلات " !
ثم .. تَشتهي سماع رنين هاتف وَ تشتهي أن تكون جميع الاتصالات من خط واحد !
تتفحص صندوق الوارد دون وجود اشعار حتى !
تَشتهي لقاءاً واحداً يَنهي كل النهايات !
تتألم .. وَ تكتمْ !
تَتذكر وَ تصمت !
تَبكي وَ تضحك !
ليت كل العلاقات تبقى " بداياتْ " !!