معلومات عامة و نصائح حول العناية بالبشرة و الشعر و الجسم

أم منيــــــر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 6,245
- الإعجابات
- 19,319
- النقاط
- 351
- الإقامة
- تلمسان...الجزائر
- الجنس
- أنثى
علابالك
كان تخلطي مغرف من كريم نيڤيا مع مغرف شب مطحون ...يبيضلك اي منطقة غامقة في جسمك ويمنع رائحة العرق👌👌
#علبالك
لوكان تخلطي كركم مع ماء الورد يقضي على الشعر الزائد في الوجه ويصفي البشرة☺
#علبالك
لوكان تمسحي بعدها بقطن مبلولة بحليب لون كركم يروح😉
#علبالك
لوكان تخلطي الماء ورد مع الجليسرين وتحطيهم على بشرتك قبل ما ترقدي وكتنوضي صباح تلاقي روحك منورة😍😍
#علبالك
لوكان تخلطي ليمون مع السكر وتحطيهم على شفايفك تنوضي صباح تلاقي لونهم فاتح وحلو💋👌
#علبالك
لوكان تخلطي مغرف قرفة مع مغرف عسل مع نقطتين ليمون يقضي على اي بقع السواد في الوجه ومليح ازالة اثآر وحب الشباب😘😇
#علبالك
لوكان تخلطي عسل مع دونتفريس اسنانك غادي يولو كي اللولي😀😀
#علبالك
لوكان تخلطي حبة بنان مهروسة مع زوج مغارف عسل مع مغرف زيت لوز يولي شعرك حرير💇😇
#علبالك
لوكان تخلطي حبة بطاطا مغلية مطحونة مع مغرف نشاء ومغرف لحظة وماء ورد وجهك يولي بيض من اول تجربة
ان شاء الله تستفادو من النصائح هذو ......منقووول
كان تخلطي مغرف من كريم نيڤيا مع مغرف شب مطحون ...يبيضلك اي منطقة غامقة في جسمك ويمنع رائحة العرق
#علبالك
لوكان تخلطي كركم مع ماء الورد يقضي على الشعر الزائد في الوجه ويصفي البشرة
#علبالك
لوكان تمسحي بعدها بقطن مبلولة بحليب لون كركم يروح
#علبالك
لوكان تخلطي الماء ورد مع الجليسرين وتحطيهم على بشرتك قبل ما ترقدي وكتنوضي صباح تلاقي روحك منورة
#علبالك
لوكان تخلطي ليمون مع السكر وتحطيهم على شفايفك تنوضي صباح تلاقي لونهم فاتح وحلو
#علبالك
لوكان تخلطي مغرف قرفة مع مغرف عسل مع نقطتين ليمون يقضي على اي بقع السواد في الوجه ومليح ازالة اثآر وحب الشباب
#علبالك
لوكان تخلطي عسل مع دونتفريس اسنانك غادي يولو كي اللولي
#علبالك
لوكان تخلطي حبة بنان مهروسة مع زوج مغارف عسل مع مغرف زيت لوز يولي شعرك حرير
#علبالك
لوكان تخلطي حبة بطاطا مغلية مطحونة مع مغرف نشاء ومغرف لحظة وماء ورد وجهك يولي بيض من اول تجربة
ان شاء الله تستفادو من النصائح هذو ......منقووول