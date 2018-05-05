قـ💥ــصِـيــدة:بَهجةُ الـنُّـفـوس فِي نُـصـرة الشٍَيخ فَـركُـوس

جَـرَت أدمُـعُ العَينينِ واحـمَـرَّت بإرغـامٍ

وأشعَـلَت نـارُ الأسَـى قَـلبِـي وأقلاَمـِي

..

لـمَّـا رأيـتُ سِهَـام الغَـدرِ رغـمَ فُرقـتِـهـا

رَمَـت شَـيـخَ الهُـدَى بتكـفـيـرٍ وإجـرامِ

..

فيا قَارِئَ النَّـظـمِ لاتَـعـجَـل حِينَ تَـقـرقهُ

واقـرأ بِـقَـلـبٍ مُـنـصـِفٍ واعـيَ الأحـلامِ

..

فِـرقُ الضَّـلاَلِ وأهـلَ الزَّيغِ قَـدْ حَـشَـدُوا

جَـمـعـاً كَـبِـيـراً قَـبـيـحَ النَّـهـجِ أثَّـــامِ

..

مُـتَـحَـذلِقٌ مُتَـصَـوِّفٌ مُتأخـون قَـد نَـالـهُ

مَـدَدُ الرَّوافِـضِ والصَّـعَـافِـقـةِ الـلِّـئـامِ

..

نَـسُـوا فـَضْـلَ شَيخِـنَـا الحَـبـر لـمَّـا عَـمُـوا

وتَـسَـتَّـرُوا عَـن تَـافِـهٍ فـِيـهـم وإِعـلاَمـِي

..

يَـبـغُـونَ رَداً عَلـى شَـيخٍ قَـالَ مُـحـتكِـمـاً

هَـذَا كَـلامِـي دلـيـلـهُ نَـقـلاً عـنِ الأعـلامِ

..

فَـهَـلاً أتَـيـتُـم بِـنَـصٍ وَاضِـحٍ قَـالَـهُ سَـلـفٌ

أم هَـل لَـكُـم رَجُـلٌ رَشِـيدٌ غَـيـرُ جَـمـجَـامِ

..

فَـلَـيـتَ شِـعــرِي فَــدَاكَ الـكَـوكَـبُ السَّــارِي

يا فَـخـرَ مَوطِـنِـنـاَ يا جَـبَلاً مَـتِـيـناً بإِحكَـامِ

..

أعـنِي الشَّـيخَ الأصُـولي فَـقِـيـهُـنا فَـركُـوسُ

شَـيـخٌ حَـكِـيـمْ جَـهــبَـذٌ لِـلـدِّيـنِ حَــامـي

..

مُـتَواضِـعٌ مُـتَـمَـسِّكٌ فِـي دِيـنِـه لايَـنـثَـنِـي

نَـصـراً لِـسُـنَّـةِ أحـمَــدَ يَـسـمُـو بِــإقــدَامِ

..

لَــهُ فِـي الــنَّــتِّ بَـحـرٌ واســأَل كُــلَّ ورادِه

بَــحـرٌ عَـظِـيمٌ شَـفَـاكَ مـِن بِــدَعٍ وأسـقَـامِ

..

كُــتُــبٌ وأوراق وفَــيــضٌ فِــي مَـسَــائِـلـهِ

وزاره الــظَّـمـئَـانُ مِـن عُــربٍ وأعـجَـامِ

..

وفِــي شَــتَّــى الـعُـلُـومِ لَــهُ فِــقــهٌ وَزَادٌ

كَـعِـلمِ الـحَـدِيـثِ ونَـحـوٍ وأحــوَالِ الأَنَـامِ

..

فَـقَـد أَبــان بِــفـقـه وافـر ســوء مَـنـهـجـهـم

حَـتَّى أَذاهُ الخَـائِـنُـونَ مِـن وَغـدٍ وَهَـجَّـامِ

..

فَهل ذَنبُـهُ أن قال هُم خَـطَـرٌ عَـلـى وطـني؟

تـاللهِ هُـم خَـطَـرٌ علـى وطَـنِـي وإسـلامِـي

..

فَــركُــوسُ بِـالـتَّـوحِـيـدِ أَبـطَـلَ سِـحـرهُـم

فَــركُــوسُ دَكَّ قِــلاعَــهُــم دَكـاً بِــإفــحَــام

..

فَــأرعَـــبَ كُـلَّ صُـوفـيٍّ وأَزال قُـبَّــتَــهُ

وزَلـزَل الأرضَ مِــن تَـحـتِ بَـنِـي هَـدَّامِ

..

وكَـمَّ أَفـوَاهَ رَافِــضَـةٍ لِـلـصَّـحـب تَـلْـعَـنُـهُـم

لَـعـناً قَـبِــيــحاً فَـشَـجَّـهُـم فَـتـقـاً بِـأرجَـامِ

..

وشَــدَّ بِــعَــزمٍ شَــدِيــدٍ كُــلَّ مُــبــتَــدِعٍ

شَــداً نَــفَــى حِــزبَـهُــم نَـفـيـاً بــإرجَــامِ

..

فَـبُـهِـتَ الـخَـارِجـيُّ وَ مَـاتَ مَـنـهَـجُـهُ

وأضـحَـى جَـمـعُـهُـم يَـهـذِي يـا جَــامِــي

..

لــلَّــه دَرُّك يــافَــركُــوسُ مِــن عَــلَــمٍ

حَـقَـنـت دمـاً كَـادَ يَـجـرِي كَـأسـجَـامِ

..

فَـركُـوسُ يَـارُقـيَـة لِـمَـمـسُـوسٍ وغَـدَّارِ

فَـركُـوسُ يـا أبَـتَـاهُ يَـا أبَـى عَـبـدالـسَّـلامِ

..

فَـيَـا رَبَّـاهُ فَـاحـفَـظـهُ وَجَـازِيـهِ بِـجـنَّـاتٍ

وأَنـهَـارٌ وَخَـيـراتٌ بِــفــردوسٍ وأنــعَــامِ

..

وشَـربـاً مَـرِيـئـاً مِـن حَـوضِ نَـبِـيِّـنَـا

وحُـــورُ عِــيــنٍ وَنَــخــلٍ ذاتُ أكـمَـامٍ

..

ياصـاحِ هَـذَا مَـقَـالِي سُـقـتُـهُ عَـلـى عَـجَـلٍ

أَبـغِـي بِـهِ أَجـراً مِـنَ الـلـهِ ذي الإِنـعَـامِ

..

صَـلَّـى الإِلَــهُ عَــلـ ـى الـنَّـبِـي مُـحَـمَّــدٍ

صَـ ـلاةً تَـتـرَى بِـ ـعـدِّ الرَّمـلِ والأرجــامِ



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📝وكَــتَـبــهُ : " عــبــدالـسَّــلام بَـــركَــات"

يَـــوم 28 مَـارس 2018ميلادي

الـمُـوافِق لِـ 12 رَجَــب1439 هـ

أسـأَل الـلَّـهَ -عزَّ وجل- أن يَـتَـقَـبَّـلَـهـا و يـغـفـر لـنـا ويَـرحـمَـنَـا ويـهـدِيَـنَـا جـمِـيـعـاً إلى سَـواء الـسَّـبِـيـل.



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جـمـجـام: لايفصح كلامه.

هـجَّـام : كثير الهجوم

إفـحـام: أسكته بحججه وعلمه.

هـدَّام : كَثير الهدم

كـمَّ: أسكته ومنعه عن الكلام

إرجـام: مِـن الـرَّجم ، أقـصـد رجمهم بعلمه وأفحمهم.

جـامـي: وهو العلامة" محمد أمان الجامي" رحمه الله.

أرجـام: الـحِـجـارة.

فَـتـقـاً: من الفتق وهو الشِّـق.

أسجم : نقول أسجمت السحاب أي دام مطرها ، أسجمت العين أي ذرفت.