اللغة العربية الفصحى وزيارة للجزائر

بسم الله العزيز الرحمن ذو الجلال والإكرام..



اخوكم من مصر وللجزائر طابع كائن وقر فى قلبى لا اعلم من اين ..لكن يوم ما بالقريب باذن الرحمن اخطط لزيارتها مع العلم لم اسافر قط خارج مصر وقابلت صديق جزائرى وتفاجئت انه لا يتكلم الا الفرنسية ويتعلم مبادء واصول العربية



فهل بلاد الجزائر معظمها بلسان اجنبى..مع العلم انا بتكلم عامية لست جيد فى الكلام بالعربية الفصحى كمان ..

بلاد الشرق الجزائرى بيتكلمو عربى واية موضوع لغة القبائل والامازيغ ..



افضل بلاد للزيارة ...بشرط لسانهم ميكونش فرنسى او امازيغى ..لسان عربى ..



بلد بها خضرة ومزارع ومناظر طبيعية ..استجمام وهواء نظيف بعيد عن الازدحام والتلوث ووجع دماغ التكتنولوجيا ..بساطة



سمعت عن جود الخيل الجزائرى من ضمن الزيارة ان شاء الرحمن ..



اسف على الاطالة وتقبلو مرورى بكرم بلاد الكرم