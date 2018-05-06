الطاقة الايجابية..(الدنياا) ..الطاقة السلبية

الانسان



الطاقة الايجابية الطاقة السلبية

بوابة بدرجات نور. حفرةبدركات ظلام

راحة بال وسكينة اكتئاب وامراض.

وقلب مطمن هادى. نفسية.

منابع للثقةواكتسابها. ضييق واختناق

امراض نفسيبة لا توجد. بالصدر بدون

حياة مشرقة..مشاكل محلولة. اسباب

تقود لا تقاد ..عزة نفس. ملل وعدم

. شعور بفرح

. مكتمل..فشل



هل يكفيك ان ترجع تحيا براحة بال كما لو كان عمرك 10 سنين ..يوم بعد يوم تتعلم وتقوى حتى فى نومك ...



ام تعيش كالاحياء الاموات لا خلاص ولا راحة الا ساعت وان وجدتها .



الخلاصة..كتاب نووور.....هرم وهالات ظلام



خلاصة الخلاصة لمن شاء ان يستفيد او يستهزء ..ولكن النتيجة بضمان كثير مجربين بعد مشيئة الرحمن ..لتجربة اسبوع



او يوم ..

استحم بماء مثلج وضع معه نصف كيلو او اكثر ملح خشن او طعام لمدة 10 دقائق بداخل المياة على الاقل ..



ثم حضر واشرب كوب من عصير ليمون .وكل بعدة 7 تمرات



ثم اغسل او امسح بالماء اطراف يديك ووجهك ورجلك وخلف اذنك ..كمثل الوضوء



ثم ضع راسك بالارض بوضعية السجود وتنفس بعمق واطل السجوود (بالبلدى بتفرغ طاقة (بتلمس ارضى)



الموضوع سهل لا يتعدى الساعة ..ولكن ما فعلتة كمثال. معك هاتف اصبح بطئ ويسخن ولا يعمل بالسرعة المعهودة من كتر العمل والتحميل علية لفترات طويلة ...ثم عملت له ريستارت فاصبح يعمل بكفاءة ..



اليوم الثانى والثالث والرابع فقط كن دائما على وضوء وامسك الكتاب المعجزة(اساس النور) من 1400 سنة

كلما تتوضا وذاكر وتامل اية او ايتين ..

سورة طه(636) اعجاز ..



هذا الكلام بعد شهووور تعدت السنة ونصف وانا اهتم وابحث عن علوم الطاقات واسرار الخالق فى ميكاريزم العقل البشرى الاواعى والواعى.لست بعالم ولا معايا دكتوراه انما توفيق من الله..



اختصارا ..انت صنعت سيارة ..فانت ادق ممن يستطيع ان يحدد موعد وكيفية الصيانة الازمة لتعمل باطول وقت واكبر كفاءة ممكنه ...فلا عجب ان الخالق الحكيم الحميد انزل لنا القران(اللذى لالسف الشديد لم اختمة مرة واحدة كاملة فى حياتى لكنى اسعى لهذا) وامرنا بالوضوء وتفريغ الطاقات 5مرات يوميا باعجاز اخر وهو التوقيت والساعة البيلوجية للانسان ....فلا قول الا الحمد والشكر لرب العالمين ...