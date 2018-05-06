من لا يحب المدرسة يدخل هنا

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
554
الإعجابات
522
النقاط
31
الجنس
ذكر
#1
لا لا للمدرسه لا لا والف لا لآ
قولوآ معي ....
قولوآ أميييييييييييين
آمييييين
من طلب العلا نام الليالي ;;;;;; وسحب البطانيه وقال انا مالي << حلوهـ
خذ الصفر ولا تبالي ;;;;;; فأن الصفر من شيمة الرجالي
دخلت الامتحان من غير تحضير ;;;;;; فوجدت السؤال الاول عسير
والثاني لم اجد له تفسير ;;;;;; والثالث كاد عقلي يطير
فدعوت الله ان يقرب ورقة زميلي مني ;;;;;; ويبعد عيون المراقبين عني << يآسلام
اللهم عليك بدفتر الدرجات ;;;;;; وحول الصفر الى مئات
اللهم عليك بالوكيل ;;;;;; واجعل له خرطوماً طويل
اللهم عليك بالمرشد الطلابي ;;;;;; واجعله ممن تنهشه الحيايا والآفاعي << راح فيهاآ
اللهم عليك بأستاذ اللغه العربيه ;;;;;; واجعله من عمال البلديه
اللهم عليك بأستاذ التاريخ ;;;;;; واحذفه بعيداً الى المريخ
اللهم عليك بأستاذ الجغرافيا ;;;;;; لأنه من عصابة المافيا
اللهم عليك بأستاذ الاحياء ;;;;;; واجعله من عارضات الازياء << خخخخخ آم عآآآد
اللهم عليك بأستاذ الإنجليزي ;;;;;; because he was crazy << شهار قريب
اللهم عليك بأستاذ العلوم ;;;;;; واحبسه بين الفم والبلعوم
اللهم اعط المدرس ضربة قويه ;;;;;; والمدير سكته قلبيه
والمدرسه قنبلة ذريه ;;;;;; والطالب عطلة صيفيه << آحلي شي
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,396
الإعجابات
5,677
النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#2
آمييييييييييين
ههههههههههههههه
عجبتني هادي اللهم عليك باستاذ الأحياء وجعله من عارضة الأزياء ههههههه
تووووووووووووب مرسي
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
554
الإعجابات
522
النقاط
31
الجنس
ذكر
#3
قال صفاءdz:
آمييييييييييين
ههههههههههههههه
عجبتني هادي اللهم عليك باستاذ الأحياء وجعله من عارضة الأزياء ههههههه
تووووووووووووب مرسي
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ههههههههههههههههههههه يدوووم الضحكة اختى
 
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