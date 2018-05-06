عندما تهتز الصورة

و عليكم السلام

كلام في الصميم اختي الغالية بصدق ... رغم انني من الناس الذين يعطون للاخرين فرص

و ألتمس لهم الاف الاعذار قبل تنحيتهم من حياتي و من هنا فان الموقف يختلف و على

حسب شدة

" إهتزاز تلك الصورة "

...

البعض قد نسامحهم مئات المرات لاننا نعرف معدنهم و جربناهم من قبل و البعض الاخر

لا من الممكن من اول موقف

مشين

.. نرميهم الى مزبلة الذكريات