عندما تهتز الصورة

ميلينا
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم
عندما نتعرف على شخص لفترة معينة نأخذ عليه انطباع حسب ما قدمه لنا من صورة غالبا ما تكون مزينة كما نحب ان نراها ،و يبقى دائما متخفي وراء تلك الصورة ،فننساق وراء جمالها لنراه الجمال بعينه و الشخص المثالي الذي تتوفر فيه كل مواصفات المثالية سواء بالنسبة للرجل او المرأة
و ياتي الوقت و الموقف الذي تظهر فيه حقيقة الصورة المفبركة التي كان يتخفى ورائها و يتصنعها وتراه على حقيقته ،لتهتز تلك الصورة الجميلة المأخوذة عنه و يبقى اهتزازها معلق في الذهن .
و يعود ذلك الشخص كالعادة و بغباء يتصنع و يتجمل كالعادة معتقدا أنك لم تنتبه لحقيقته ،فتنظر اليه في صمت و هو يحدثك فلا تسمعه و لا ترى منه سوى النفاق و تتمنى ان تقول له (لقد اهتزت صورتك عندى و لا أريد رؤيتك أو سماعك )
من منكم تعرض الى هذا الموقف
كيف تنظر الى العلاقة بعد اهتزاز الصورة و هل تستمر ام تنتهي
شكر مسبقا للمرور
عندما نتعرف على شخص لفترة معينة نأخذ عليه انطباع حسب ما قدمه لنا من صورة غالبا ما تكون مزينة كما نحب ان نراها ،و يبقى دائما متخفي وراء تلك الصورة ،فننساق وراء جمالها لنراه الجمال بعينه و الشخص المثالي الذي تتوفر فيه كل مواصفات المثالية سواء بالنسبة للرجل او المرأة
و ياتي الوقت و الموقف الذي تظهر فيه حقيقة الصورة المفبركة التي كان يتخفى ورائها و يتصنعها وتراه على حقيقته ،لتهتز تلك الصورة الجميلة المأخوذة عنه و يبقى اهتزازها معلق في الذهن .
و يعود ذلك الشخص كالعادة و بغباء يتصنع و يتجمل كالعادة معتقدا أنك لم تنتبه لحقيقته ،فتنظر اليه في صمت و هو يحدثك فلا تسمعه و لا ترى منه سوى النفاق و تتمنى ان تقول له (لقد اهتزت صورتك عندى و لا أريد رؤيتك أو سماعك )
من منكم تعرض الى هذا الموقف
كيف تنظر الى العلاقة بعد اهتزاز الصورة و هل تستمر ام تنتهي
شكر مسبقا للمرور