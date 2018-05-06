عندما تهتز الصورة

ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
عندما نتعرف على شخص لفترة معينة نأخذ عليه انطباع حسب ما قدمه لنا من صورة غالبا ما تكون مزينة كما نحب ان نراها ،و يبقى دائما متخفي وراء تلك الصورة ،فننساق وراء جمالها لنراه الجمال بعينه و الشخص المثالي الذي تتوفر فيه كل مواصفات المثالية سواء بالنسبة للرجل او المرأة
و ياتي الوقت و الموقف الذي تظهر فيه حقيقة الصورة المفبركة التي كان يتخفى ورائها و يتصنعها وتراه على حقيقته ،لتهتز تلك الصورة الجميلة المأخوذة عنه و يبقى اهتزازها معلق في الذهن .
و يعود ذلك الشخص كالعادة و بغباء يتصنع و يتجمل كالعادة معتقدا أنك لم تنتبه لحقيقته ،فتنظر اليه في صمت و هو يحدثك فلا تسمعه و لا ترى منه سوى النفاق و تتمنى ان تقول له (لقد اهتزت صورتك عندى و لا أريد رؤيتك أو سماعك )
من منكم تعرض الى هذا الموقف
كيف تنظر الى العلاقة بعد اهتزاز الصورة و هل تستمر ام تنتهي
شكر مسبقا للمرور
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#2
إنضم
3 أفريل 2016
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الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#2
و عليكم السلام
كلام في الصميم اختي الغالية بصدق ... رغم انني من الناس الذين يعطون للاخرين فرص
و ألتمس لهم الاف الاعذار قبل تنحيتهم من حياتي و من هنا فان الموقف يختلف و على
حسب شدة " إهتزاز تلك الصورة " ...
البعض قد نسامحهم مئات المرات لاننا نعرف معدنهم و جربناهم من قبل و البعض الاخر
لا من الممكن من اول موقف مشين .. نرميهم الى مزبلة الذكريات
أسعدني التواجد هاهنا و قراءة موضوعك البسيط و الثمين بالمعاني التي يحملها
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2017
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SBA
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أنثى
#3
بوركتي على تطرقك لهذا الموضوع الجد حساس
فقد اهتزت صور من كنت اكن لهم فائق الاحترام الذي سيظل قائما لكن بشكل مختلف
لانحتاج من يحاسبنا ففى الحياة اليومية نحن نتجرع الكثير من النقد والالم
ولسنا بحاجه له من غرباء يتهكمون ويناقشون امورنا الشخصية
انا احترمك وافعالى لا تعنيك
فهته رسالتي بالمختصر المفيد
 
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