تكملة فعاليات شاركيني للاناقة

Queen Fati
:: عضو مُتميز ::
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
راني رجعتلكن حبيباتي فى محاولة لتكملت مشواري فى هاد المنتدى العزيز
راني شفت تفاعل بعض الاخوات وهاد الشي هو لى حفزني لمواصلتها والخروج بفائزة كل اسبوع او 15 يوم وذلك حسب عدد المشاركات والاقبال عليها
فقط ادعو لمن ارادت المشاركة وادعو من شاركن بالاحذية الى موافاتي برابط موضوعها لتسهيل الامر لانى اظن فيه عندي مشكل فى التعليق
دمتن وفيات تقبلو شكري حبيباتي ومرحبا بالمشاركاتكن مجددا
للتذكير المساركة تكون باحذية شتوية وصيفية وخاصة احذية السهرة
راني رجعتلكن حبيباتي فى محاولة لتكملت مشواري فى هاد المنتدى العزيز
راني شفت تفاعل بعض الاخوات وهاد الشي هو لى حفزني لمواصلتها والخروج بفائزة كل اسبوع او 15 يوم وذلك حسب عدد المشاركات والاقبال عليها
فقط ادعو لمن ارادت المشاركة وادعو من شاركن بالاحذية الى موافاتي برابط موضوعها لتسهيل الامر لانى اظن فيه عندي مشكل فى التعليق
دمتن وفيات تقبلو شكري حبيباتي ومرحبا بالمشاركاتكن مجددا
للتذكير المساركة تكون باحذية شتوية وصيفية وخاصة احذية السهرة