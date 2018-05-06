تكملة فعاليات شاركيني للاناقة

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Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,261
الإعجابات
2,587
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
:whistle::love::oops:
راني رجعتلكن حبيباتي فى محاولة لتكملت مشواري فى هاد المنتدى العزيز
راني شفت تفاعل بعض الاخوات وهاد الشي هو لى حفزني لمواصلتها والخروج بفائزة كل اسبوع او 15 يوم وذلك حسب عدد المشاركات والاقبال عليها
فقط ادعو لمن ارادت المشاركة وادعو من شاركن بالاحذية الى موافاتي برابط موضوعها لتسهيل الامر لانى اظن فيه عندي مشكل فى التعليق
دمتن وفيات تقبلو شكري حبيباتي ومرحبا بالمشاركاتكن مجددا
للتذكير المساركة تكون باحذية شتوية وصيفية وخاصة احذية السهرة images (1).jpg images (2).jpg images.jpg 6283501-1053415112.jpg
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,261
الإعجابات
2,587
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#2
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,269
الإعجابات
58,975
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيك فاتي
:love::love::love::love:
ان شاءالله مشاركة بموضوع معكن
ان شاءالله البنات يشاركونا
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,261
الإعجابات
2,587
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#4
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيك فاتي
:love::love::love::love:
ان شاءالله مشاركة بموضوع معكن
ان شاءالله البنات يشاركونا
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مرحبا اختي بيك والاخوات
موفقات
 
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