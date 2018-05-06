15شيئاً إن لم تتخلّ عنها لن تعرف طعم السعادة

1 . الحاجة لأن تكونوا دائماً على صواب

2. حب السيطرة على كل التفاصيل وعلى من حولك

3. لوم الآخرين، فأنت وحدك المسؤول عن عدم تغيير ظروفك

4. الشعور بالهزيمة عند مواجهة الفشل عوض اعتباره خطوة نحو النجاح

5. تصنيف الآخرين بتسميات ثابتة دون البحث عمّا هو أبعد من الظاهر

6. التحدث عن نفسك بطريقة سلبية فلا أحد يشجّعك أكثر من نفسك

7. الحد من المعتقدات الخاطئة التي اكتسبتها دون أن تخضعها للسؤال

8. حب الإنتقاد، لأنك بذلك تدين الآخر وتعتبر نفسك أهم منه شأناً

9. السعي لنيل إعجاب الآخرين والتغاضي عن حقيقة ميولك ومشاعرك الخاصة

10.مقاومة التغيير، لأن التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في الحياة

11.الاستسلام للمخاوف لأن معظمها غير مبرّر

12.تقديم المبرّرات لأن الأشياء الحقيقية لا تحتاج لتبرير

13.الماضي لأنه مضى وأنت لا تملك إلا اللحظة لتغيّر ما تريد تغييره

14.العيش لإرضاء الآخرين، كن راضياً عن نفسك أولاً

15.التعلق بأي شيء وكل شيء حتى لا تنسج بنفسك القيود التي تكبّلك