التعريف بالإسلام بكل اللغات [ اخدم دينك وانشر هذا الموضوع ]

رسالة لعموم اليهود والنصارى

التصوّر الإسلامي للمسيح

سلسلة الهدى والنور

مبادئ في الدعوة بالإنجليزية

ربحت محمدا ولم أخسر المسيح

عقيدة النصارى بين القرآن و السنة

مجموعة رسائل عن الإسلام وعناوين مواقع بالإنجليزي

Searching for Happiness ? هل تبحث عن السعادة ؟ "إنجليزي "

En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo ? هل تبحث عن السعادة ؟ "إسباني"

ساهم في نشر الإسلام (رسائل باللغة الإنجليزية )

النصرانية الأصل والواقع (انجليزي - فلبيني)

تعريف مؤجز بالإسلام بعدة لغات

كتاب تعريف غير المسلمين بالإسلام

عبارات إنجليزية للدعوة عبر برامج المحادثة والشات والبال توك

الإسلام دين الفطرة – باللغة الإنجليزية

ISLAM IS YOUR BIRTHRIGHT

أسس التوحيد

The Fundamentals of Tawheed