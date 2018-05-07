التعريف بالإسلام بكل اللغات [ اخدم دينك وانشر هذا الموضوع ]

حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
85
الإعجابات
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النقاط
505
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عين وسارة - الجلفة
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ذكر
#1


أخي الكريم تأمل هذه الآية:
" قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ "



إذا أردت الخير فالأمر سهل جدا
ارسل ما سأضعه في هذا الموضوع إلى أصدقائك
منتديات أخرى، مواقع و مجموعات
فهذه فرصتك أخي الكريم
لعمل شيء ربما يشفع لك يوم القيامة



لن يكلفك الأمر سوى بضع دقائق
أخي المسلم
قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلّون على معلّم الناس الخير" رواه الترمذي

تأمل معي الحديث ..
فضل من يعلم الناس الخير: رحمة من الله، واستغفاراً ودعاءً من الملائكة والخلق أجمعين.

بارك الله فيكم
تحياتي

 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
85
الإعجابات
181
النقاط
505
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#2


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