التعريف بالإسلام بكل اللغات [ اخدم دينك وانشر هذا الموضوع ]

أخي الكريم تأمل هذه الآية:

" قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ "

إذا أردت الخير فالأمر سهل جدا

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فهذه فرصتك أخي الكريم

لعمل شيء ربما يشفع لك يوم القيامة

لن يكلفك الأمر سوى بضع دقائق

أخي المسلم

قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلّون على معلّم الناس الخير" رواه الترمذي

تأمل معي الحديث ..

فضل من يعلم الناس الخير: رحمة من الله، واستغفاراً ودعاءً من الملائكة والخلق أجمعين.