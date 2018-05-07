التعريف بالإسلام بكل اللغات [ اخدم دينك وانشر هذا الموضوع ]

حہسہــــأمہ
:: عضو منتسِب ::
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أخي الكريم تأمل هذه الآية:
" قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ "
إذا أردت الخير فالأمر سهل جدا
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فهذه فرصتك أخي الكريم
لعمل شيء ربما يشفع لك يوم القيامة
لن يكلفك الأمر سوى بضع دقائق
أخي المسلم
قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلّون على معلّم الناس الخير" رواه الترمذي
تأمل معي الحديث ..
فضل من يعلم الناس الخير: رحمة من الله، واستغفاراً ودعاءً من الملائكة والخلق أجمعين.
بارك الله فيكم
تحياتي