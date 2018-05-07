ارتقي بكـــلامك ...~

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



[ ارتقي بكلامك ]



يقول الملك سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم || ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ||

ويقول النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال || ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لايلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لايلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ||



لذلك إخواني أدعوكم اليوم للارتقاء بالكلام، نصونه ونصوغه في أجمل صيغة وأجمل منظر ..



ترددت كثيرا قبل طرح هذا الموضوع ولكــن .. لم أجد سوى هذا المنبر لأعبر عن ما في داخلي



[ أخي / أختي ] نصيحة: لا تفرح لزيادة مشاركاتك بل افرح وابتهج عندما تجد أن عدد القراء والمتابعين لكلمات في تزايد، أي هذا يعني أنك تأثر فيهم واستطاعوا استيعاب ما كتبت بطريقة جميلة

لا تكتب سوى الكلمة الراقية والرشيقة.. لأنه سيأتي يوم وستسأل عن كل كلمة كتبتها

فتأكد أن الكلمة أمانة بين يديك.. لا تقل أي كلام وحسب بل قل الكلام الذي يستطيع يغير وينصح الآخرين



اكتب ماهو ينتمي إلى اسلامنا الصحيح إلى عقيدتنا الشريفة

ازرع الأمل في نفوس الناس



أسأل الله التوفيق لي ولكم

تحياتي الخالصة ​