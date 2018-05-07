ارتقي بكـــلامك ...~

حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
10 جويلية 2017
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عين وسارة - الجلفة
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ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ ارتقي بكلامك ]

يقول الملك سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم || ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ||
ويقول النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال || ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لايلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لايلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ||

لذلك إخواني أدعوكم اليوم للارتقاء بالكلام، نصونه ونصوغه في أجمل صيغة وأجمل منظر ..

ترددت كثيرا قبل طرح هذا الموضوع ولكــن .. لم أجد سوى هذا المنبر لأعبر عن ما في داخلي

[ أخي / أختي ] نصيحة: لا تفرح لزيادة مشاركاتك بل افرح وابتهج عندما تجد أن عدد القراء والمتابعين لكلمات في تزايد، أي هذا يعني أنك تأثر فيهم واستطاعوا استيعاب ما كتبت بطريقة جميلة
لا تكتب سوى الكلمة الراقية والرشيقة.. لأنه سيأتي يوم وستسأل عن كل كلمة كتبتها
فتأكد أن الكلمة أمانة بين يديك.. لا تقل أي كلام وحسب بل قل الكلام الذي يستطيع يغير وينصح الآخرين

اكتب ماهو ينتمي إلى اسلامنا الصحيح إلى عقيدتنا الشريفة
ازرع الأمل في نفوس الناس

أسأل الله التوفيق لي ولكم
تحياتي الخالصة
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
113
الإعجابات
188
النقاط
509
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عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#2
ام عبد الرحيم

ام عبد الرحيم

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
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المشاركات
70
الإعجابات
148
النقاط
5
الإقامة
بين ارض الله و سمائه
الجنس
أنثى
#4
فعلا اخي بارك الله فيك
قال تعالى ...... و قولوا للناس حسنا
و قال ........ و قل لعبادي يقولوا التي هي احسن
و قال ........ اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه
لتكن كلمتك طيبة و ليكن وجهك بسطا تكن احب الى الناس ممن يعطيهم العطاء
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
113
الإعجابات
188
النقاط
509
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#5
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
113
الإعجابات
188
النقاط
509
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#6
قال ام عبد الرحيم:
فعلا اخي بارك الله فيك
قال تعالى ...... و قولوا للناس حسنا
و قال ........ و قل لعبادي يقولوا التي هي احسن
و قال ........ اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه
لتكن كلمتك طيبة و ليكن وجهك بسطا تكن احب الى الناس ممن يعطيهم العطاء
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وفيك بارك الله أختي الكريمة

صدق الله العظيم

ثم شكرا للإضافة .. تحياتي
 
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