ثم إن لكلِ لغزٍ صعبْ ، حلٌ سهــل

classic girl

classic girl

:: عضو منتسِب ::
#1
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#1
بســم الله الرحمــن الرحيم
الســـلام عليــكم و رحمة الله تعالى وبَركــــاتُه
كيف حالكــم ؟ أخباركم ؟ تجهيزات الشهر الفضيل :giggle:
عووودهــة بعد غياب طويل ،، والله توحشتكم :love:
عندي 3 سنين مدخلتش ومحطيتش مواضيع
>> بديت نخرج من الموضوع الأساسي :ROFLMAO:
الموهيم جبت اليوم لغز صعيب مي ساهل
عطاتهولي صحبتي ومعرفتش الإجابة xD
و الاجابة اقسم اسهل مايكون
الموهم بدون ثرثرة احم احم
كـان هناك شيخ يكتب عقد قران رجل على زوجته .. وعند كتابة الشيخ لعقد الزواج .. سال الرجل : ما اسمك ؟ قال الرجل : اكتبني بعدها .. فعلا قام الشيخ بسؤال الزوجه عن اسمها قالت : جميله . فكتب الشيخ العقد بدون ما يسال الرجل عن اسمه ثاني مرة ... فاستغرب الموجوديين ... فعندما شاهدوا العقد وجدوا اسم الرجل صحيحا ... فكيف عرف الشيخ الاسم ؟ وماهو الاسم !
اليكم الخط ;)
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classic girl

classic girl

:: عضو منتسِب ::
#3
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في مكان ما في هذه الأرض
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#3
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لغز صعيب هذا ياو

يليقلو تخمام ههه

نلقى الحل نشالله و نقولك


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ههه في الانتظار :D
 
Salah eddin

Salah eddin

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#6
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#6
Salah eddin

Salah eddin

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#8
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#8
classic girl

classic girl

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#11
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#11
Salah eddin

Salah eddin

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#14
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#14
صمت المشاعر

صمت المشاعر

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#15
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#15
قال Salah eddin:
خلاص عرفتها ههه

السيد اسمو هاني هههه

قالو اكتب ( ني ) بعد ( ها )

ههههه



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نعرفك شاطر خمووووس عليك خخخخخخخخ
كي رسمت رأسك كبير ماشي في باطل هههههههههههه
 
Salah eddin

Salah eddin

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#16
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#16
قال صمت المشاعر:
نعرفك شاطر خمووووس عليك خخخخخخخخ
كي رسمت رأسك كبير ماشي في باطل هههههههههههه
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هاو تستعرفي ولا والو :cool: ههه

بصح كن مش نتي وريتيلي العفسة وين ما نعرفهاش ههه




 
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