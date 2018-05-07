ثم إن لكلِ لغزٍ صعبْ ، حلٌ سهــل

classic girl
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 أكتوبر 2015
- المشاركات
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- الإعجابات
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- النقاط
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- الإقامة
- في مكان ما في هذه الأرض
- الجنس
- أنثى
بســم الله الرحمــن الرحيم
الســـلام عليــكم و رحمة الله تعالى وبَركــــاتُه
كيف حالكــم ؟ أخباركم ؟ تجهيزات الشهر الفضيل
عووودهــة بعد غياب طويل ،، والله توحشتكم
عندي 3 سنين مدخلتش ومحطيتش مواضيع
>> بديت نخرج من الموضوع الأساسي
الموهيم جبت اليوم لغز صعيب مي ساهل
عطاتهولي صحبتي ومعرفتش الإجابة xD
و الاجابة اقسم اسهل مايكون
الموهم بدون ثرثرة احم احم
كـان هناك شيخ يكتب عقد قران رجل على زوجته .. وعند كتابة الشيخ لعقد الزواج .. سال الرجل : ما اسمك ؟ قال الرجل : اكتبني بعدها .. فعلا قام الشيخ بسؤال الزوجه عن اسمها قالت : جميله . فكتب الشيخ العقد بدون ما يسال الرجل عن اسمه ثاني مرة ... فاستغرب الموجوديين ... فعندما شاهدوا العقد وجدوا اسم الرجل صحيحا ... فكيف عرف الشيخ الاسم ؟ وماهو الاسم !
اليكم الخط
الســـلام عليــكم و رحمة الله تعالى وبَركــــاتُه
كيف حالكــم ؟ أخباركم ؟ تجهيزات الشهر الفضيل
عووودهــة بعد غياب طويل ،، والله توحشتكم
عندي 3 سنين مدخلتش ومحطيتش مواضيع
>> بديت نخرج من الموضوع الأساسي
الموهيم جبت اليوم لغز صعيب مي ساهل
عطاتهولي صحبتي ومعرفتش الإجابة xD
و الاجابة اقسم اسهل مايكون
الموهم بدون ثرثرة احم احم
كـان هناك شيخ يكتب عقد قران رجل على زوجته .. وعند كتابة الشيخ لعقد الزواج .. سال الرجل : ما اسمك ؟ قال الرجل : اكتبني بعدها .. فعلا قام الشيخ بسؤال الزوجه عن اسمها قالت : جميله . فكتب الشيخ العقد بدون ما يسال الرجل عن اسمه ثاني مرة ... فاستغرب الموجوديين ... فعندما شاهدوا العقد وجدوا اسم الرجل صحيحا ... فكيف عرف الشيخ الاسم ؟ وماهو الاسم !
اليكم الخط