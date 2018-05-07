ثم إن لكلِ لغزٍ صعبْ ، حلٌ سهــل

كـان هناك شيخ يكتب عقد قران رجل على زوجته .. وعند كتابة الشيخ لعقد الزواج .. سال الرجل : ما اسمك ؟ قال الرجل : اكتبني بعدها .. فعلا قام الشيخ بسؤال الزوجه عن اسمها قالت : جميله . فكتب الشيخ العقد بدون ما يسال الرجل عن اسمه ثاني مرة ... فاستغرب الموجوديين ... فعندما شاهدوا العقد وجدوا اسم الرجل صحيحا ... فكيف عرف الشيخ الاسم ؟ وماهو الاسم !