واااش راه صاري الرجال هبلوا

واش راكم ناس اللمة

يااا لطيف واش راه صاااري

الرجال هبلوا لقيتهم يشروا بالقنطار

هذا جلبان و هذا بطاطا

و هذا مصروف شكارة سكر و بادن زيت و زبدة وعسل و 2 كلغ قهوة 10 علب طاطم 10 بلاوات بيض

و فرماج و بوراك

و توابل بكل انواعها

و زيتزون احضر و اسود و برتقالي ايلا كان

و نص خروف مقطع مرسووات صغار

و فجأة في كل قنت حانوت نتاع زلابية

خرجوا كي النمل بعد ما راح الرعد

و

هذي بنتورةو هاذي قش جديد

و ماعن جدد

و روبويات جدد هذا نتاع الفواكه و هذا تاع الخضرة تاع الحريرة و هذا يعجن و هذا يخلط امور الحلويات

و كسوة نتاع العيد من دوك

و الخضرة و المصروف و و و و و و و و و

و انتوما خواتاتنا واش قشرتو الجلبان و حطيتوه في قرع و عملتوه في الكونجيلاتور و غسلتو الماعن تاع خزنة جدي الله يرحموا

و عبيتو الفريجيدار اللي كان عايش فيه الرتيلة

و رحيتو التوابل و طحنتوا القهوة

و تحزمتوا و عصبتوا روسكم بلا ما ننسى شريتي طابلية و بشماق أخضر

فهموني رانا داخلين رمضان و لا دااخلين حرب

خواتاتي ها نعلوا بليس

راهم الرجال ما قدوش و هبلوا عقلوهم و رزنوهم و ما تخلعوهمش

فكروهم بالعبادة و القرآن و التسامح و الدعاء للبلاد و العباد و الدعاء لأولادهم بالصلاح و النجاح