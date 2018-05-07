واااش راه صاري الرجال هبلوا

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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#1
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
#1
واش راكم ناس اللمة
يااا لطيف واش راه صاااري
الرجال هبلوا لقيتهم يشروا بالقنطار
هذا جلبان و هذا بطاطا
و هذا مصروف شكارة سكر و بادن زيت و زبدة وعسل و 2 كلغ قهوة 10 علب طاطم 10 بلاوات بيض
و فرماج و بوراك
و توابل بكل انواعها
و زيتزون احضر و اسود و برتقالي ايلا كان
و نص خروف مقطع مرسووات صغار
و فجأة في كل قنت حانوت نتاع زلابية
خرجوا كي النمل بعد ما راح الرعد
و
هذي بنتورةو هاذي قش جديد
و ماعن جدد
و روبويات جدد هذا نتاع الفواكه و هذا تاع الخضرة تاع الحريرة و هذا يعجن و هذا يخلط امور الحلويات
و كسوة نتاع العيد من دوك
و الخضرة و المصروف و و و و و و و و و


و انتوما خواتاتنا واش قشرتو الجلبان و حطيتوه في قرع و عملتوه في الكونجيلاتور و غسلتو الماعن تاع خزنة جدي الله يرحموا
و عبيتو الفريجيدار اللي كان عايش فيه الرتيلة
و رحيتو التوابل و طحنتوا القهوة
و تحزمتوا و عصبتوا روسكم بلا ما ننسى شريتي طابلية و بشماق أخضر

فهموني رانا داخلين رمضان و لا دااخلين حرب
خواتاتي ها نعلوا بليس
راهم الرجال ما قدوش و هبلوا عقلوهم و رزنوهم و ما تخلعوهمش
فكروهم بالعبادة و القرآن و التسامح و الدعاء للبلاد و العباد و الدعاء لأولادهم بالصلاح و النجاح
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صفاءdz

صفاءdz

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#2
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الكوزينة
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أنثى
#2
سلام عليكم
ياااو تحضيراتي لرمضان على قدم وساق ههه أنا وماما شرينا ماعن وماتريال للكوزينة وغدوة نبداو نبنترو سكنة نشالله مممم
والأهم من كل هذا نصفو قلوبنا من الشوائب لاستقبال الشهر الفضيل
رمضان مبارك للجميع
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
قال صفاءdz:
سلام عليكم
ياااو تحضيراتي لرمضان على قدم وساق ههه أنا وماما شرينا ماعن وماتريال للكوزينة وغدوة نبداو نبنترو سكنة نشالله مممم
والأهم من كل هذا نصفو قلوبنا من الشوائب لاستقبال الشهر الفضيل
رمضان مبارك للجميع
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هههههههههههه
معنتها راكم موجدين رواحكم للحرب ههههههههه
 
classic girl

classic girl

:: عضو منتسِب ::
#4
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12 أكتوبر 2015
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في مكان ما في هذه الأرض
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#4
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هههه هادي آي والو خرجنا هادي سمانة
زعما للحوانت -_- عمبالك رجلك متقدرش تحطو :ROFLMAO:
ههههه ربي يهدينا
شكرا للطرح أخي
بوركت
 
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