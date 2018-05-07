واااش راه صاري الرجال هبلوا

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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واش راكم ناس اللمة
يااا لطيف واش راه صاااري
الرجال هبلوا لقيتهم يشروا بالقنطار
هذا جلبان و هذا بطاطا
و هذا مصروف شكارة سكر و بادن زيت و زبدة وعسل و 2 كلغ قهوة 10 علب طاطم 10 بلاوات بيض
و فرماج و بوراك
و توابل بكل انواعها
و زيتزون احضر و اسود و برتقالي ايلا كان
و نص خروف مقطع مرسووات صغار
و فجأة في كل قنت حانوت نتاع زلابية
خرجوا كي النمل بعد ما راح الرعد
و
هذي بنتورةو هاذي قش جديد
و ماعن جدد
و روبويات جدد هذا نتاع الفواكه و هذا تاع الخضرة تاع الحريرة و هذا يعجن و هذا يخلط امور الحلويات
و كسوة نتاع العيد من دوك
و الخضرة و المصروف و و و و و و و و و
و انتوما خواتاتنا واش قشرتو الجلبان و حطيتوه في قرع و عملتوه في الكونجيلاتور و غسلتو الماعن تاع خزنة جدي الله يرحموا
و عبيتو الفريجيدار اللي كان عايش فيه الرتيلة
و رحيتو التوابل و طحنتوا القهوة
و تحزمتوا و عصبتوا روسكم بلا ما ننسى شريتي طابلية و بشماق أخضر
فهموني رانا داخلين رمضان و لا دااخلين حرب
خواتاتي ها نعلوا بليس
راهم الرجال ما قدوش و هبلوا عقلوهم و رزنوهم و ما تخلعوهمش
فكروهم بالعبادة و القرآن و التسامح و الدعاء للبلاد و العباد و الدعاء لأولادهم بالصلاح و النجاح
مشاهدة المرفق 83966
يااا لطيف واش راه صاااري
الرجال هبلوا لقيتهم يشروا بالقنطار
هذا جلبان و هذا بطاطا
و هذا مصروف شكارة سكر و بادن زيت و زبدة وعسل و 2 كلغ قهوة 10 علب طاطم 10 بلاوات بيض
و فرماج و بوراك
و توابل بكل انواعها
و زيتزون احضر و اسود و برتقالي ايلا كان
و نص خروف مقطع مرسووات صغار
و فجأة في كل قنت حانوت نتاع زلابية
خرجوا كي النمل بعد ما راح الرعد
و
هذي بنتورةو هاذي قش جديد
و ماعن جدد
و روبويات جدد هذا نتاع الفواكه و هذا تاع الخضرة تاع الحريرة و هذا يعجن و هذا يخلط امور الحلويات
و كسوة نتاع العيد من دوك
و الخضرة و المصروف و و و و و و و و و
و انتوما خواتاتنا واش قشرتو الجلبان و حطيتوه في قرع و عملتوه في الكونجيلاتور و غسلتو الماعن تاع خزنة جدي الله يرحموا
و عبيتو الفريجيدار اللي كان عايش فيه الرتيلة
و رحيتو التوابل و طحنتوا القهوة
و تحزمتوا و عصبتوا روسكم بلا ما ننسى شريتي طابلية و بشماق أخضر
فهموني رانا داخلين رمضان و لا دااخلين حرب
خواتاتي ها نعلوا بليس
راهم الرجال ما قدوش و هبلوا عقلوهم و رزنوهم و ما تخلعوهمش
فكروهم بالعبادة و القرآن و التسامح و الدعاء للبلاد و العباد و الدعاء لأولادهم بالصلاح و النجاح
مشاهدة المرفق 83966