أعشق الجزائر وأهلها ..

OmarBincoNero
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 ماي 2018
- المشاركات
- 8
- الإعجابات
- 9
- النقاط
- 3
- الإقامة
- Egypt
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم أخواتي الجزائريين
أخوكم عمر من مصر
والله أنا بحب الجزائر جدآ وليا أصحاب كتير من الجزائر سواء على الانترنت أو مقيمين في مصر ..
حابب أتعرف على الجزائر أكتر من أهلها عشان كده سجلت في المنتدى ده
أتمنى تقبلوني وسطكم ومكونش عضو رخم أو تقيل عليكم ..
وأنا بعرف أتكلم جزائري شوية على فكرة هههه و فرنش كمان
راني نهدر الدراجة الجزائرية و اللغة الفرنسية..
وأخيراً نبغيكم بزااف
أخوكم عمر من مصر
والله أنا بحب الجزائر جدآ وليا أصحاب كتير من الجزائر سواء على الانترنت أو مقيمين في مصر ..
حابب أتعرف على الجزائر أكتر من أهلها عشان كده سجلت في المنتدى ده
أتمنى تقبلوني وسطكم ومكونش عضو رخم أو تقيل عليكم ..
وأنا بعرف أتكلم جزائري شوية على فكرة هههه و فرنش كمان
راني نهدر الدراجة الجزائرية و اللغة الفرنسية..
وأخيراً نبغيكم بزااف