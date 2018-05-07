أعشق الجزائر وأهلها ..

السلام عليكم أخواتي الجزائريينأخوكم عمر من مصروالله أنا بحب الجزائر جدآ وليا أصحاب كتير من الجزائر سواء على الانترنت أو مقيمين في مصر ..حابب أتعرف على الجزائر أكتر من أهلها عشان كده سجلت في المنتدى دهأتمنى تقبلوني وسطكم ومكونش عضو رخم أو تقيل عليكم ..وأنا بعرف أتكلم جزائري شوية على فكرة هههه و فرنش كمانراني نهدر الدراجة الجزائرية و اللغة الفرنسية..وأخيراً نبغيكم بزااف