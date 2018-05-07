أعشق الجزائر وأهلها ..

OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
7 ماي 2018
المشاركات
8
الإعجابات
9
النقاط
3
الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم أخواتي الجزائريين
أخوكم عمر من مصر
والله أنا بحب الجزائر جدآ وليا أصحاب كتير من الجزائر سواء على الانترنت أو مقيمين في مصر ..
حابب أتعرف على الجزائر أكتر من أهلها عشان كده سجلت في المنتدى ده :D
أتمنى تقبلوني وسطكم ومكونش عضو رخم أو تقيل عليكم ..
وأنا بعرف أتكلم جزائري شوية على فكرة هههه و فرنش كمان
راني نهدر الدراجة الجزائرية و اللغة الفرنسية..
وأخيراً نبغيكم بزااف :love::love:
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,357
الإعجابات
4,783
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
اهلا بيك اخي عمر ياك هكا اسمك
نشاله تفيد وتسفيد
لغتنا يحبلك باش تتعلمها لازم كل ولاية تريح فيها عام باش تتعلم كل لغات جزائر
متشرفين اخي بك
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
716
الإعجابات
733
النقاط
31
الجنس
ذكر
#5
عمر
أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد
وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين أخواتك
ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز
 
OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
7 ماي 2018
المشاركات
8
الإعجابات
9
النقاط
3
الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#6
قال فاعل الخير:
اهلا بيك اخي عمر ياك هكا اسمك
نشاله تفيد وتسفيد
لغتنا يحبلك باش تتعلمها لازم كل ولاية تريح فيها عام باش تتعلم كل لغات جزائر
متشرفين اخي بك
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ايوه اسمي عمر ، وبيانكونيرو لأني بشجع فريق يوفنتوس الإيطالي .. بيانكونيرو تعني الأبيض والأسود بالإيطالي ..
أنا اللي متشرف جداً بوجودي معاكم أخي :love:
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,357
الإعجابات
4,783
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#10
قال OmarBincoNero:
ايوه اسمي عمر ، وبيانكونيرو لأني بشجع فريق يوفنتوس الإيطالي .. بيانكونيرو تعني الأبيض والأسود بالإيطالي ..
أنا اللي متشرف جداً بوجودي معاكم أخي :love:
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انا ايضا اشجع يوفي
لنا نفس فريق
 
OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#11
إنضم
7 ماي 2018
المشاركات
8
الإعجابات
9
النقاط
3
الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#11
قال ناصر dz:
عمر
أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد
وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين أخواتك
ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز
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ان شاء الله استفيد واستمتع معاكم :"D
آمين وإياك أخويا ناصر ❤️
 
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