المغربي، بادو الزاكي مدربا لمولودية وهران

عاد رسميا المدرب المغربي، بادو الزاكي إلى الجزائر، وهذه المرة عبر فريق مولودية وهران، بعدما كان قريبا من تدريب اتحاد العاصمة قبل شهرين.



وحسب مصادر إعلامية فإن الزاكي، أنهى كافة الترتيبات مع رئيس مولودية وهران، أحمد بلحاج (بابا)، مساء أمس الأحد، من أجل قيادة فريق مولودية وهران، خلال الموسم الكروي القادم.



وسيخلف الزاكي في تدريب مولودية وهران، المدرب معز بوعكاز الذي قدم موسما كبيرا مع الفريق، بالرغم من فشله في قيادة الفريق إلى التتويج.