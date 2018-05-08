تبيين الحقائق للسالك لِتَوقِّي طُرُق الغَواية وأسبابِ المهالك -لفضيلة الشيخ العلّامة محمد علي فركوس

....يتبع

وعليه، فلا ينطبق وصفُ السَّلفيِّ ـ بالحقيقة ـ إلَّا على مَنِ انتسب إلى مذهب السَّلف، الَّذين تطابقَتْ ـ عندهم ـ دلالةُ الوحي والفطرة والعقل الصَّريح؛ ففازوا بالسَّلامة، ووُقُوا مِنْ شرِّ الفتنة والحيرة والاضطراب الذي وَقَع فيه أهلُ الكلام.

وأمَّا بلاد المغرب الإسلاميِّ فقَدْ كانت على التَّوحيد والسُّنَّة، تَدِين بمذهب السَّلف في الاعتقاد حوالَيْ خمسةِ قرونٍ، بعيدةً كُلَّ البعد عن مذهب الأشاعرة والمذاهب العقديَّة الأخرى؛ فقَدْ وَصَف عبد الواحد المَرَّاكُشيُّ ـ رحمه الله ـ زمنَ المُرابِطين السُّنِّيِّين السَّلفيِّين بقوله: «وقرَّر الفقهاءُ عند أمير المسلمين(٣٤) تقبيحَ علم الكلام، وكراهةَ السَّلفِ له، وهَجْرَهم مَنْ ظَهَر عليه شيءٌ منه، وأنَّه بدعةٌ في الدِّين، وربَّما أدَّى أكثرُه إلى اختلافٍ في العقائد، في أشباهٍ لهذه الأقوال، حتَّى استحكم في نفسِه بُغْضُ علم الكلام وأهلِه، فكان يُكتَبُ عنه في كُلِّ وقتٍ إلى البلاد بالتَّشديد في نبذ الخوض في شيءٍ منه، وتوعَّد مَنْ وُجِد عنده شيءٌ مِنْ كُتُبه»(٣٥).

هكذا كان أهلُ المغرب الإسلاميِّ على الهُدى ودِينِ الحقِّ، متمسِّكين بمذهب السَّلف، وبمعزلٍ عن اتِّباع الأشاعرة في تأويل المتشابه اقتداءً بالسَّلف في ترك التَّأويل وإقرار المتشابهات، إلى أَنْ ظهر المهديُّ ابنُ تومرت المتشيِّعُ الذي لَقِي ـ خلالَ رحلته بالمشرق ـ أئمَّةَ الأشعريَّة، وأخذ عنهم واستحسن طريقَهم، وذَهَب إلى رأيهم في تأويل المتشابه مِنَ الآي والأحاديث، فأَنكرَ ـ بعد ذلك ـ على أهل المغرب تمسُّكَهم في اتِّباع طريقة السَّلف، وحَمَلهم على التَّأويل، وأَلزَمهم باتِّباعِ مذهب الأشاعرة في كافَّة العقائد، وأعلنَ بإمامة الأشاعرة ووجوبِ تقليدهم، وألَّف العقائدَ على رأيهم مثل: «المُرشِدة في التَّوحيد»، وكان يرى القولَ بعصمة الإمام على مذهب الإماميَّة مِنَ الشِّيعة، وألَّف ـ في ذلك ـ كتابَه في الإمامة الذي افتتحه بقوله: «أعزُّ ما يُطلبُ»(٣٦)، وصار هذا المُفتتَحُ لقبًا على ذلك الكتاب(٣٧).

وفي هذا السِّياق قال ابنُ خلدون ـ رحمه الله ـ: «وجاء المهديُّ على أَثَرِهم داعيًا إلى الحقِّ [في ظنِّه] آخذًا بمذاهب الأشعريَّة، ناعيًا على أهل المغرب عدولَهُم عنها إلى تقليد السَّلف في ترك التَّأويل لظواهر الشَّريعة، وما يؤول إليه ذلك مِنَ التَّجسيم ـ كما هو معروفٌ في مذهب الأشعريَّة ـ وسمَّى أتباعَه الموحِّدين تعريضًا بذلك النَّكير، وكان يرى رأيَ أهل البيت في الإمام المعصوم، وأنَّه لا بُدَّ منه في كُلِّ زمانٍ، يُحفَظ بوجوده نظامُ هذا العالَم؛ فسُمِّيَ بالإمام لِمَا قلناه ـ أوَّلًا ـ مِنْ مذهب الشِّيعة في ألقاب خُلَفائهم، وأُردِف بالمعصوم إشارةً إلى مذهبه في عصمة الإمام»(٣٨).

وأكَّد هذا المعنى الشَّيخُ مبارك الميلي ـ رحمه الله ـ بقوله: «وكان أهلُ المغرب سلفيِّين حتَّى رَحَل ابنُ تومرت إلى المشرق، وعَزَم على احداث انقلابٍ بالمغرب سياسيٍّ علميٍّ دينيٍّ؛ فأخَذ بطريقة الأشعريِّ ونَصَرها، وسمَّى المرابطين السَّلفيِّين: «مجسِّمين»، وتمَّ انقلابُه على يد عبد المؤمن، فتمَّ انتصارُ الأشاعرة بالمغرب، واحتجبَتِ السَّلفيةُ بسقوط دولة صنهاجة، فلم ينصرها ـ بعدهم ـ إلَّا أفرادٌ قليلون مِنْ أهل العلم في أزمنةٍ مُختلِفةٍ»(٣٩).

وبهذا المسلك الإلزاميِّ والاتِّباع القسريِّ فَتَن المهديُّ المتشيِّعُ المغاربةَ، وحَمَلهم على الالتزام بمذهب الأشعريَّة، «وقبل ذلك كانت علماءُ المغرب لا يدخلون في الكلام، بل يُتقِنون الفقهَ أو الحديث أو العربيَّة، ولا يخوضون في المعقولات، وعلى ذلك كان الأَصيليُّ، وأبو الوليد بنُ الفرضيِّ، وأبو عمر الطلمنكيُّ، ومكِّيٌّ القيسيُّ، وأبو عمرٍو الدَّاني، وأبو عمر بنُ عبد البرِّ، والعلماء»(٤٠).

ولا ينبغي للمسلم أَنْ يغترَّ بأقاويل المُبطِلين ولا شنشنةِ الشَّانئين ـ في زماننا هذا ـ مِنْ أفراخ المهديِّ المتشيِّعِ مُدَّعي العصمة، الَّذين خالفوا أصولَ أهل السُّنَّة والجماعةِ وقواعدَهم، ونسبوا أَنْفُسَهم وعقائدهم إلى أبي الحسن الأشعريِّ؛ وهو منها ومنهم بريءٌ؛ تلك الأصول الباطلة الفاسدة، والعقائد العاطلة الكاسدة، المبنيَّة على علم الكلام المذموم، تحزَّبوا عليها، وضمَّنوها مرجعيَّتَهم الدِّينية، عاقدين عليها الولاءَ والبراء، كُلُّ ذلك جرى على حينِ غفلةٍ مِنْ أهلها، وحملوا النَّاسَ عليها قسرًا بالتَّعهُّد والوعيد، وأقحموا يَدَ السُّلطان فيها؛ فساروا بالجمعيَّة الباديسيَّة الأصيلة على غيرِ خُطَّتِها الدِّينيَّة، واللهُ المستعانُ.

هكذا أضحَتْ جمعيَّة العلماء المسلمين الأصيلةُ بين أيدي جمعٍ مِنَ الفلاسفة والمتصوِّفة وأضرابِهم مِنَ المتحزِّبين، ومَنْ ينتسب إلى مذهب السَّلف زورًا ـ مع الأسف الشَّديد ـ يشوِّهون مبادِئَها، ويعبثون بمقوِّماتها، ويعيثون فيها فسادًا؛ فغيَّروا مَعالِمَها وخُطَّتَها، وأضاعوا أُسُسَها ومقاصدها، وأَخلُّوا بقواعدها ومناهجها، وأَدخلوا فيها البِدَعَ والعوائدَ والحوادث، ولبَّسوا على النَّاس صوتَ الحقِّ، وخَنَقوه بعويلهم وصيحاتهم، وانتفضوا على أهل السُّنَّة وضيَّقوا عليهم في المساجد وغيرها مِنَ الميادين الدَّعْوية؛ فخانوا العهدَ وضيَّعوا الأمانة، واتَّخذوا مِنَ الشَّيخ عبد الحميد بنِ باديس ـ رحمه الله ـ واجهةً لهم ودِثَارًا وذريعةً؛ ليَكسِبوا قلوبَ الجزائريِّين باسْمِ الجمعيَّة، وليُمرِّروا ـ مِنْ ورائه ـ ما أخفَوْا ـ تحته ـ مِنْ مذهب الأشعريَّة والصُّوفيَّة شعارًا، ويُحيوا بها أباطيلَهم ويَنشروا خرافاتِهم، فسلبوا الجمعيةَ الباديسية جوهرَها ومضمونها، المتمثِّلَ في تقرير التوحيد والاتِّباع وتقويمِ الأخلاق، على منهج أهل السُّنَّة والجماعة القائمِ على محاربة الشِّرك والبِدَع والحوادث، وذمِّ التعصُّب المذهبيِّ والجمودِ الفكريِّ ونحوِ ذلك، فلم يتركوا ـ بعد هذا التَّدليس ـ للجمعيَّة الباديسيَّة سوى الاسْمِ دون المحتوى؛ كما جعلوا المهديَّ ابنَ تومرت المتشيِّعَ قدوةً لهم ودليلًا؛ ﴿لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ٦٣﴾ [المائدة]!! ولقد صَدَق فيهم قولُ الشَّاعر:



وَمَنْ جَعَلَ الغُرَابَ لَهُ دَلِيلًا *** يَمُرَّ بِهِ عَلَى جِيَفِ الكِلَابِ ​

ألَمْ يقل مؤسِّسُ الجمعيَّة الأصليَّة الشَّيخُ عبد الحميد بنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «ونحن نجدِّد لكم عهدَ الله على السَّير بالجمعيَّة أو مع الجمعيَّة على خُطَّتها الدِّينيَّة العلميَّة لِنشرِ العلم والفضيلة، ومحاربةِ الجهل والرَّذيلة: القرآن إِمامُنا، والسُّنَّة سبيلُنا، والسَّلف الصَّالح قدوتُنا، وخدمةُ الإسلام والمسلمين وإيصالُ الخير لجميع سُكَّان الجزائر غايتُنا؛ فلْنَسِرْ موحِّدين متَّحِدين على هذا الصِّراطِ المستقيم لخيرِ الجميع؛ واللهُ مع العاملين المُخلِصين، والحمدُ لله ربِّ العالَمِين»(٤١)؟! .

ومقالاتُه ـ رحمه الله ـ ومقالاتُ إخوانه العلماءِ المُصلِحين أعضاء الجمعيَّة ـ في ذلك ـ كثيرةٌ ومشهورةٌ، والعاقبةُ للمُتَّقين، ولا عدوانَ إلَّا على الظَّالمين، والحمدُ لله ربِّ العالَمِين.

ويجدر التَّنبيهُ ـ أيضًا ـ إلى أنَّ بعضَ أهلِ الأهواء الحاقدين، مِنْ أهل التَّصوُّف والكلام والفلسفة ـ في هجومهم على المقال السَّابق: «تسليط الأضواء» وعلى كاتبه ـ والَّذين شايعوهم في اعتراضاتهم على المقال، يدَّعون انتسابَهم إلى السَّلفيَّة!! وأنَّها ليسَتْ حكرًا على طائفةٍ معيَّنةٍ ـ في نظرهم ـ وأنهم أحقُّ بوصف السَّلفيَّة مِنْ غيرهم، فوقعوا في احتكارِ اسْمِ السَّلفية الذي أَنكروه وشنَّعوا به على مُخالِفهم؛ وقد كَفَاني تكلُّفَ مُؤْنةِ الجوابِ عنهم والرَّدِّ عليهم الشَّيخُ محمَّد البشير الإبراهيمي ـ رحمه الله ـ حيث قال: «وهل يُرجى ـ ممَّنْ نَشَأ في أحضان الطُّرُقيَّة، وفَتَح عينَيْه على ما فيها مِنْ مالٍ وجاهٍ وشهواتٍ ميسَّرةٍ ومَخايِلَ مِنَ المُلك ـ أَنْ يكون سلفيًّا، ولو سَلسلَ الدُّنيا كُلَّها بمسلسلاته؟! إنَّ السَّلفيَّة: نشأةٌ وارتياضٌ ودراسةٌ؛ فالنَّشأة: أَنْ ينشأ في بيئةٍ أو بيتٍ كُلُّ ما فيها يجري على السُّنَّة عملًا لا قولًا؛ والدِّراسة: أَنْ يدرس مِنَ القرآن والحديثِ الأصولَ الاعتقاديَّة، ومِنَ السِّيرة النَّبويَّةِ الجوانبَ الأخلاقيَّة والنَّفسيَّة، ثمَّ يُروِّض نَفْسَه ـ بعد ذلك ـ على الهَدْي المُعتصَر مِنْ تلك السِّيرةِ، وممَّنْ جَرَى على صراطها مِنَ السَّلف»(٤٣).

أمَّا دعوَى جمعِ شملِ الجزائريِّين، وتوحيدِ صفِّهم، وإصلاحِ ما فَسَد مِنْ شئونِ دِينهم ودُنْيَاهم فلا يمكن أَنْ يتحقَّق على يدِ جماعةٍ أو فِرقةٍ أو أنظمةٍ أو دعوةٍ يُوالون عليها ويُعادون، ولا تقومُ إلَّا على العقيدة الإسلاميَّة الصَّحيحة التي جمعَتْ سلفَنا الصَّالح بالإخلاص والمتابعة؛ فبِها أَعزَّ اللهُ الإسلامَ والسُّنَّة، وجَمَع شَمْلَ المسلمين، وأَظهرَهم على الشِّرك والمشركين، وأنقذهم مِنْ حيرة الشَّتات والفُرْقة، ومِنْ موجة التَّمزُّق والضَّعف والهوان التي اجتاحَتْه بعد تَغلغُلِ المذاهب المُنحرِفة؛ فنَشَر فيها العدلَ والقسط، وعمَّ البلادَ الرَّخاءُ والأمنُ تحت راية التَّوحيد والسُّنَّة.

وعليه، فإنَّ كُلَّ دعوةٍ إلى التَّضامن بين أفراد الأُمَّة، إذا لم ترتكز على التَّوحيد والسُّنَّة ـ إخلاصًا ومتابعةً ـ ولم يَسِرْ أصحابُها على المنهج السَّويِّ فهي دعوةٌ مصيرُها الفشلُ والتَّلاشي، وهي آيلةٌ إلى الانهيار والسُّقوط لا مَحالةَ؛ إذ لا تقوم وحدةُ المسلمين وصفوفِهم تحت شعاراتٍ غيرِ شرعيَّةٍ أو جوفاءَ، أو دَعَواتٍ مُخالِفةٍ للتَّوحيد مُناهِضةٍ للسُّنَّة، أو مُسايِرةٍ لأدران الوثنيَّة والبِدَع والخرافات، أو قائمةٍ على أوضار الجهل وسنن الجاهليَّة؛ وهذه هي طريقةُ أهل السُّنَّة والجماعة، فقَدْ لخَّصها ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ في مَعرِضِ الحديث عن الفِرْقة النَّاجية فقال: «وبهذا يتبيَّن أنَّ أَحقَّ النَّاس بأَنْ تكون هي الفِرْقةَ النَّاجية: أهلُ الحديث والسُّنَّة؛ الَّذين ليس لهم متبوعٌ يتعصَّبون له إلَّا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهم أعلمُ النَّاس بأقواله وأحواله، وأعظمُهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمها، وأئمَّتُهم فقهاءُ فيها، وأهلُ معرفة بمعانيها، واتِّباعًا لها: تصديقًا وعملًا وحُبًّا وموالاةً لمَنْ والاها ومعاداةً لمَنْ عاداها، الَّذين يردُّون(٤٤) المقالاتِ المُجمَلةَ إلى ما جاء به مِنَ الكتاب والحكمة؛ فلا يَنصِبون مقالةً ويجعلونها مِنْ أصولِ دِينِهم وجُمَلِ كلامهم إِنْ لم تكن ثابتةً فيما جاء به الرَّسولُ، بل يجعلون ما بُعِث به الرَّسولُ مِنَ الكتاب والحكمةِ هو الأصلَ الذي يعتقدونه ويعتمدونه؛ وما تَنازَع فيه النَّاسُ مِنْ مسائل الصِّفات والقَدَر والوعيدِ والأسماء والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر وغيرِ ذلك يردُّونه إلى الله ورسولِه، ويُفسِّرون الألفاظَ المُجمَلة التي تَنازَع فيها أهلُ التَّفرُّق والاختلاف؛ فما كان مِنْ معانيها مُوافِقًا للكتاب والسُّنَّة أَثبتوه، وما كان منها مُخالِفًا للكتاب والسُّنَّة أبطلوه، ولا يتَّبِعون الظَّنَّ وما تهوى الأَنْفُسُ؛ فإنَّ اتِّباع الظَّنِّ جهلٌ، واتِّباعَ هوى النَّفس بغيرِ هُدًى مِنَ الله ظلمٌ؛ وجماعُ الشَّرِّ: الجهلُ والظُّلمُ؛ قال الله تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا ٧٢﴾ [الأحزاب]»(٤٥).

بينما طريقةُ المخالفين المُتَّبَعة في الاجتماع والائتلاف ولمِّ الشَّمل هي مبنيَّةٌ على دعوةٍ مُخالِفةٍ للتَّوحيد والمتابعة، وسائرةٌ على عقائد المتصوِّفة والمتكلِّمين المجادلين؛ الَّذين يعتمدون ـ في تقرير الاعتقاد ـ على الأوهام الجدليَّة، والشُّبُهات العقليَّة، والأقيسة المنطقيَّة، وعلى تأويلِ آيِ الكتاب والسُّنَّة بالتَّحريف والتَّعطيل، والخروج عن الحكمة، والبعد عن السَّلامة، والتَّعدِّي على خيار الأمَّة، بما يبرأ منه كُلُّ مسلمٍ إلى الله، واللهُ المستعانُ.

فسببُ التَّفرُّق الذي يعاني منه المسلمون ـ اليومَ ـ يكمن ـ إذن ـ في فساد الاعتقاد؛ نتيجةَ التَّخلِّي عن كتاب الله وسنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، والبُعدِ عمَّا كان عليه سلفُ الأمَّة؛ مِنَ الاعتقاد الصَّحيح والإخلاص والمتابعة.

ولا يخفى أنَّ طريقة أهل الحقِّ السَّالكين لطريقة سلفِنا الصَّالحِ مُبايِنةٌ لطريقةِ غيرهم؛ فهي أقومُ طريقًا وأسدُّ مذهبًا؛ ولا عجبَ في ذلك، فهُم أهلُ القرآن والسُّنَّة، وأتباعُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأهلُ العقول والفِطَر المُوافِقة لوحي الله تعالى، ينبع مِنْ أقوالهم النَّيِّرةِ العلمُ النَّافع الذي قام عليه الدَّليلُ، والعملُ الصَّالح الذي جاء به نبيُّهم صلَّى الله عليه وسلَّم، وظَفِروا بالسَّلامة مِنَ الهلاك بطاعة الله ورسولِه، وإخلاصهم لله بالعبادة ولرسوله بالاتِّباع.

وفي معرِضِ تفسيرِ قوله تعالى: ﴿قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡدَىٰ سَبِيلٗا ٨٤﴾ [الإسراء]، قال الشَّيخ عبد الحميد بنُ باديس ـ رحمه الله ـ في مراقبة الله في سلوك طريق المهتدين ما نصُّه: «فإن علمنا بأنَّه أعلمُ بمَنْ هو أهدى سبيلًا يَدْعونا إلى المبالغة في تقويمِ سلوكنا، حتَّى نكون على الصِّراط المستقيم الذي لا اعوجاجَ فيه؛ فإنَّه هو أهدى الطُّرُقِ وأقربُها، وما ذلك الصِّراط المستقيم إلَّا القرآن العظيم، والهديُ النَّبويُّ الكريم، وسلوكُ السَّلف الصَّالح؛ وذلك هو دِينُ الإسلام»(٤٦).

أسأل اللهَ تعالى أَنْ يَهدِيَنا الصِّراطَ المستقيم، ويسلكَ بنا سبيلَ العلماء العاملين، وأَنْ يَقِيَنا طُرُقَ الغواية والضَّلالة، ومِنْ شرِّ الفتنة والحيرة والاضطراب الذي وَقَع فيه أهلُ الكلام والتَّصوُّف، ويوفِّقَنا للاستقامة على دِينه بالعلم النَّافع والعملِ الصَّالح، والفوزِ بالجنَّة والنَّجاةِ مِنَ النَّار؛ إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.



الجزائر في: ٢٩ رجب ١٤٣٩ﻫ

الموافق ﻟ: ١٥ أبريل ٢٠١٨م​

نِهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُولِ عِقَالُ *** وَأَكْثَرُ سَعْيِ العَالَمِينَ ضَلَالُ​

وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا *** وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ​

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا *** سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا​

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا *** وَسَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ المَعَالِمِ​

فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرٍ *** عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارِعًا سِنَّ نَادِمٍ».​

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