ما علاقة الجوع بالغضب؟

عادة ما يتكرر الشعور بالغضب نتيجة الجوع الشديد، وهو شعور يمكن أن يحدث لدى الكثير منا، فما العلاقة بينها؟
بحسب ما جاء في صحيفة الإندبندت البريطانية، أن ارتباط الجوع بالغصب، سلوك حقيقي، وذلك من خلال إعطاء الجسم إشارة للشخص بأنه يحتاج إلى تناول الطعام، مما يجعله يشعر بالغضب.
قالت صوفي ميدلين، اخصائية التغذية، بكلية كينجز في لندن، العلاقة بين الجوع و الغضب، ترتبط بإنخفاض مستوى السكر في الدم، يرتفع معدل الكورتيزول والأدرينالين في أجسادنا، بالإضافة إلى إفراز هذه الهرمونات على المخ، مما تجعل الخلايا العصبية أكثر نشاطًا فينتج عنه الشعور بالجوع وبالتالي الأحساس بالغضب.
كما أن انخفاض مستوى الجلوكوز في المخ، والذي يحدث عندما نشعر بالجوع، يجعلنا أقل تركيزاً وتحكم في عواطفنا.
بحسب ما جاء في صحيفة الإندبندت البريطانية، أن ارتباط الجوع بالغصب، سلوك حقيقي، وذلك من خلال إعطاء الجسم إشارة للشخص بأنه يحتاج إلى تناول الطعام، مما يجعله يشعر بالغضب.
قالت صوفي ميدلين، اخصائية التغذية، بكلية كينجز في لندن، العلاقة بين الجوع و الغضب، ترتبط بإنخفاض مستوى السكر في الدم، يرتفع معدل الكورتيزول والأدرينالين في أجسادنا، بالإضافة إلى إفراز هذه الهرمونات على المخ، مما تجعل الخلايا العصبية أكثر نشاطًا فينتج عنه الشعور بالجوع وبالتالي الأحساس بالغضب.
كما أن انخفاض مستوى الجلوكوز في المخ، والذي يحدث عندما نشعر بالجوع، يجعلنا أقل تركيزاً وتحكم في عواطفنا.