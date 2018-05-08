فوائد الثوم في مقاومة البرد وضغط الدم المرتفع

«الثوم» من أبرز المكونات الغذائية الغنية بفوائد صحية عديدة، بالإضافة إلى دوره في حماية الجسم من الأمراض، ومؤخرًا ارتبط تناوله بنزلات البرد وضغط الدم المرتفع.





تقول الدكتورة مروة نوح، أخصائي التغذية العلاجية، عضو فريق «Bloom - The Diet Experts» بمراكز «In Shape»، إنه على رغم رائحة الثوم غير المحببة، فإنه من أكثر الأطعمة فائدة للصحة بشكل عام، فيُستخدم في علاج الكثير من الأمراض ويحمي من الإصابة بأخرى.

