سلسلة** رسائل من القلب♥ الى القلب ♥

البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
348
الإعجابات
1,388
النقاط
41
الجنس
أنثى
#1
1525806336032.png

السلام عليكم
كيف الحال والاحوال

ارجو ان يكون الكل بصحة وعافية

سلسلة من القلب من القلب هي سلسلة حصرية تتناول مواضيع اجتماعية مختلفة كتابة وصوتا

تخص كلا الجنسين بل وكل افراد المجتمع

الهدف منها طرح افات وظواهر اجتماعية ومناقشتها و تحليلها معا

ونستفيد من بعضنا البعض

كان من الفروض ان تجسد الفكرة عبارة عن قناة في اليوتيوب ولكن لاسباب لم تطبق .
ترتيب الموضيع غير مهم ساطرحها عشوائيا

ويمكن التدخل والمناقشة بعد اي موضوع .

وللتوضيح اكثر ساضع اول موضوع جاهز .
ارجو ان تنال اعجابكم الفكرة.


1525806483354.png
 

المرفقات

البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
348
الإعجابات
1,388
النقاط
41
الجنس
أنثى
#2
@الأزرق الملكي

@طائر الخير

@جيهان جوجو

@بلعيد حسان

@البدر المشرق

@بنت الجسور المعلقة

@♥حلم القمر♥

@إنسانة ما

@املي

@وائل ابن الجزائر

@زهرة اللمة

@Salah eddin

@Djamel.Dz

@خووخه

@عاشق الاقصى

@سكون الفجر

@همسة نجاح

@NAPOLA

@MOHAMED LAMINE7

@Queen Fati

@جميلة أنا

@طيب الكلام

@الامين محمد

@faith8

@Nacer Eddine 2012

@فاعل الخير

@امنيات

@إشرآقة شمس

@فيتامين سي

@Lovely ღ smile



@أشــواق 19

@cosette

@صمت المشاعر

@حلم كبير

@ninou90

@الحلم الوردي

@mustapha_ss

@siaci

@MESSI23000

@fateh 19

@Twinkle Stars

@lokmane25

@sidali98

@nassimbrize

@The.King

@أم منيــــــر

@أشــواق 19

@Soumia hadj mohammed

@hakim story

@عآشقة الجنـة

@Ma$Ter

@Moustafa.KD

@godar-shop

@acher.dz

@Malika Tlm

@وحي القلم

@صفاءdz

@رؤوف المستقبل ب

@wissam 47

@صدام بكل فخر

الدعوة عامة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.