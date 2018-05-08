سلسلة** رسائل من القلب♥ الى القلب ♥



السلام عليكم

كيف الحال والاحوال



ارجو ان يكون الكل بصحة وعافية



سلسلة من القلب من القلب هي سلسلة حصرية تتناول مواضيع اجتماعية مختلفة كتابة وصوتا



تخص كلا الجنسين بل وكل افراد المجتمع



الهدف منها طرح افات وظواهر اجتماعية ومناقشتها و تحليلها معا



ونستفيد من بعضنا البعض



كان من الفروض ان تجسد الفكرة عبارة عن قناة في اليوتيوب ولكن لاسباب لم تطبق .

ترتيب الموضيع غير مهم ساطرحها عشوائيا



ويمكن التدخل والمناقشة بعد اي موضوع .



وللتوضيح اكثر ساضع اول موضوع جاهز .

ارجو ان تنال اعجابكم الفكرة.

