مشكلة مع بطاقة الشفاء

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ninaminate

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
9 ماي 2018
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العمر
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الإقامة
alger
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
اريد أن أسألكم و أرجو منكم رد مفيد و مقنع
هناك مرأة مستفيدة من منحة ذوي الاحتياجات الخاصة و عندها بطاقة الشفاء
هل عندما تتزوج المرأة تنزع بطاقة الشفاء و تضم مع بطاقة الشفاء الخاصة بزوجها ؟؟؟؟ أرجو منك الإفادة و شكرا مسبقا و جزاكم الله خيرا..........
 
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