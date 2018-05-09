مشكلة مع بطاقة الشفاء

ninaminate
:: عضو منتسِب ::
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اريد أن أسألكم و أرجو منكم رد مفيد و مقنع
هناك مرأة مستفيدة من منحة ذوي الاحتياجات الخاصة و عندها بطاقة الشفاء
هل عندما تتزوج المرأة تنزع بطاقة الشفاء و تضم مع بطاقة الشفاء الخاصة بزوجها ؟؟؟؟ أرجو منك الإفادة و شكرا مسبقا و جزاكم الله خيرا..........
اريد أن أسألكم و أرجو منكم رد مفيد و مقنع
هناك مرأة مستفيدة من منحة ذوي الاحتياجات الخاصة و عندها بطاقة الشفاء
هل عندما تتزوج المرأة تنزع بطاقة الشفاء و تضم مع بطاقة الشفاء الخاصة بزوجها ؟؟؟؟ أرجو منك الإفادة و شكرا مسبقا و جزاكم الله خيرا..........