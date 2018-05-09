مشكلة مع بطاقة الشفاء

السلام عليكم

اريد أن أسألكم و أرجو منكم رد مفيد و مقنع

هناك مرأة مستفيدة من منحة ذوي الاحتياجات الخاصة و عندها بطاقة الشفاء

هل عندما تتزوج المرأة تنزع بطاقة الشفاء و تضم مع بطاقة الشفاء الخاصة بزوجها ؟؟؟؟ أرجو منك الإفادة و شكرا مسبقا و جزاكم الله خيرا..........