"""""لعلاج الأرق """""

باسم الله الرحمن الرحيم​

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



إخوتي الأعزاء كثيرا منا من يصيبه الأرق ولا يستطيع فعل أي شيء

فهذا حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني فقال :

<< قل : اللهم غارت النجوم وهدأت العيون و أنت حي قيوم لا تأخدك سنة ولا نوم ياحي ياقيوم أهدِئ و أنِمْ عيني>>

فقلتها فأذهب االله عزوجل عني ما كنت أجد

فصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم