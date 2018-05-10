الأئمة المكلفين بالإمامة في رمضان في المسجد الحرام والنبوي‎



أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيانها الصادر أمس الثلاثاء، موافقة خادم الحرمين الشريفين على تكليف 4 أئمة لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام بالمسجدين، يضافون للأئمة المثبتين.



ووافق خادم الحرمين الشريفين على تكليف الشيخ "ياسر بن راشد الدوسري" للمسجد الحرام بالعاصمة المقدسة، فيما تم تكليف 3 أئمة آخرين للمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وهم: الشيخ "أحمد بن علي الحذيفي "، والشيخ "خالد بن سليمان المهنا"، والشيخ "محمود بن خليل قارئ".



من جانبه، رفع الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ "عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس"، شكره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته واهتمامه بالمسجدين الحرام والنبوي، مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.





وكل عام وانتم بخير