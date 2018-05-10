إن لم تنشرها ستصيبك لعنة تيزانة 😂

صفاءdz
:: عضو مُتميز ::
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سلااااام خاوتي نشالله تولو بخير وخير مني
كنت ندور عند عمي غوغل لقيت هاذ لحكايه أو بلأحرى تعريف الحب في الجزائر والله ضحكتني بزااااف حبيت نجيبهالكم ...وقيل
كاين لي سامع بيها من قبل
تفضلووووو
الوقوع في الحب ليس خيارا بل طماطم ...
إذا أرهقك التفكير بشخص معين ففكر بشخص مستطيل...
بعض الناس يانسون والبعض الآخر شاي بنعناع...
وإن أردت أن تحلق في الفضاء...فاأنت مجنون ببساطة لأنه لا يوجد حلاق في الفضاء...
انشرها وإلا ستصيبك لعنة التيزانة ...
كنت ندور عند عمي غوغل لقيت هاذ لحكايه أو بلأحرى تعريف الحب في الجزائر والله ضحكتني بزااااف حبيت نجيبهالكم ...وقيل
كاين لي سامع بيها من قبل
تفضلووووو
الوقوع في الحب ليس خيارا بل طماطم ...
إذا أرهقك التفكير بشخص معين ففكر بشخص مستطيل...
بعض الناس يانسون والبعض الآخر شاي بنعناع...
وإن أردت أن تحلق في الفضاء...فاأنت مجنون ببساطة لأنه لا يوجد حلاق في الفضاء...
انشرها وإلا ستصيبك لعنة التيزانة ...
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