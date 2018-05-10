إن لم تنشرها ستصيبك لعنة تيزانة 😂

صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1
سلااااام خاوتي نشالله تولو بخير وخير مني :-p

كنت ندور عند عمي غوغل لقيت هاذ لحكايه أو بلأحرى تعريف الحب في الجزائر والله ضحكتني بزااااف حبيت نجيبهالكم ...وقيل

كاين لي سامع بيها من قبل :sneaky:

تفضلووووو:LOL:

الوقوع في الحب ليس خيارا بل طماطم ...

إذا أرهقك التفكير بشخص معين ففكر بشخص مستطيل...

بعض الناس يانسون والبعض الآخر شاي بنعناع...

وإن أردت أن تحلق في الفضاء...فاأنت مجنون ببساطة لأنه لا يوجد حلاق في الفضاء...


انشرها وإلا ستصيبك لعنة التيزانة ...

:geek::geek::geek::geek::geek::geek:
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
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واقع كأنه حلم
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#2
classic girl

classic girl

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#3
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في مكان ما في هذه الأرض
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#3
:eek::eek::eek: لعنة تيزانة
دوك نروح ننشرها سينو تصيبني اللعنة في سمانة تاع المتحانات :ROFLMAO:
مي مقلتيش نبعث ل 200 شخص ولا ل 300 :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
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#4
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ذكر
#4
السلام عليكم

مليحة خاصة تاع الحلاقة في الفضاء هههه

وقيلا ماكانش الطوندوز مش الحلاق ثما :ROFLMAO:



 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
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النقاط
71
الإقامة
واقع كأنه حلم
الجنس
أنثى
#5
قال classic girl:
:eek::eek::eek: لعنة تيزانة
دوك نروح ننشرها سينو تصيبني اللعنة في سمانة تاع المتحانات :ROFLMAO:
مي مقلتيش نبعث ل 200 شخص ولا ل 300 :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
إضغط للتوسيع...
هههههههه
نونو ابعثيها 1000000 شخص والله هههههه
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,458
الإعجابات
5,834
النقاط
71
الإقامة
واقع كأنه حلم
الجنس
أنثى
#7
قال Salah eddin:
السلام عليكم

مليحة خاصة تاع الحلاقة في الفضاء هههه

وقيلا ماكانش الطوندوز مش الحلاق ثما :ROFLMAO:



إضغط للتوسيع...
هههههههه
لالا طوندوز كاين المشكل الحلاق مكانش هذا هو المشكل بالظبط
:ROFLMAO::ROFLMAO:
 
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