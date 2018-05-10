كيف تكسب حسنات و أنت نائم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

رضي الله عنه

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:​

"""" من أوى إلى فراشه طاهراً وذكر الله عزوجل حتى يدركه النعاس , لم يتقلب ساعة في الليل يسأل الله عزوجل فيها خيراً من خير الدنيا و الأخرة , إلا أعطاه إياه """"

اللهم أغفرلنا في منامنا وفي يقظتنا

ياغفار​

نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يرغب أمته في تطهير الجسم والروح لإستقبال الليل حيث جاء عن أبي أمامة