كيف تكسب حسنات و أنت نائم

theking
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بائع عملات معتمد
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يرغب أمته في تطهير الجسم والروح لإستقبال الليل حيث جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"""" من أوى إلى فراشه طاهراً وذكر الله عزوجل حتى يدركه النعاس , لم يتقلب ساعة في الليل يسأل الله عزوجل فيها خيراً من خير الدنيا و الأخرة , إلا أعطاه إياه """"
اللهم أغفرلنا في منامنا وفي يقظتنا
ياغفار
ياغفار