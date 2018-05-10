كيف تكسب حسنات و أنت نائم

theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
262
الإعجابات
301
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يرغب أمته في تطهير الجسم والروح لإستقبال الليل حيث جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:​
"""" من أوى إلى فراشه طاهراً وذكر الله عزوجل حتى يدركه النعاس , لم يتقلب ساعة في الليل يسأل الله عزوجل فيها خيراً من خير الدنيا و الأخرة , إلا أعطاه إياه """"

اللهم أغفرلنا في منامنا وفي يقظتنا
ياغفار​
 
theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
262
الإعجابات
301
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#3
قال صفاءdz:
سلام عليكم
بارك الله فيك أخي الفاضل
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وفيك يبارك الله
شكرا على المرور الطيب والعطر برائحة الياسمين
 
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