ماجر بين الإقالة و الأستقالة و ضغط الشارع

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,137
الإعجابات
22,035
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم
جاء تلبية لنداء الوطن مقابل 400 مليون سنتيم شهريا و بقطعة أرض مجانية في أحسن مكان في العاصمة
لبناء مركز تكوين لصالح شركة ابنه المدلع
و ليقدم خبرته الطويلة في عالم التدريب في الأستوديوهات امام المكيفات
ليس محملا بدبلومات عالمية في عالم التدريب من اعرق المدارس العالمية و لا اقلها
بعد فترة بدأ العمل الجاد الذي جاء لأدائه فطرد مبولحي و فاغولي و ارجع شاوشي المافيا احسن حارس في افريقيا
و بوشمة بن موسى احسن مدافع ايسر في افريقيا ايضا و بوخنشوش الذي تطلبه اعرق الفرق الاوربية و بوقلمونة اللاعب الشرس
و طرد تايدر لأنه فضحه بقضية جي بي أس
و بدأ في لعب لقاءات ودية امام فرق افريقية قوية و في أدغال أفريقيا
مثلما كان يقول تماما في الأستوديو
ثم جاءته فكرة عبقرية لكي يبرهن على أن اللاعب المحلي أفضل من المحترف
و طلب لقاء و دي أمام السعودية بالمنتخب المحلي و فعلا استعجل وضع القائمة بشهر قبل اللقاء
و هذا العمل لا يفعله أفضل المدربيين العالميين اللذين ينتظرون يومين لوضع القائمة
طبعا لأن العبقري ماجر يعرف أن اللاعبين المستدعين لن يصابوا و لن يقل مستواهم لأنه عبقري
لعبنا ضد إيران و أظهر عبقريته بتغيير في 10 دقيقة الأولى لأنه تنبه أن الايرانيين سيضغطون علينا ففاجأهم بالتغيير العبقري
ثم لعبنا ضد السعودية و هو يعرف أنه منتخب عملاق مونديالي
فأراد ان يبرهن أنه عبقري و أن اللاعب المحلي عنده مستوى مثل المحترف و افضل منه لأنه أمثر وطنية
فلعبنا ضد السعودية 30 دقيقة كبيرة و هي عادة تكون مليحة حتى و لو لعبنا ضد الريال أو البرثا
لأنه جس النفس و المنافس لسا بيحمى على مهل
ثم جاء الحكم ضدنا و لسوء حضنا بوخنشوش ترك فراغا رهيبا و في الشوط الثاني اللاعبين مساكين حسوا بالتعب لأنهم هواة
ففازت السعودية و ندمت لأأنها لعبت ضد منتخب ضعيف
لكن العبقري ماجر قرر أن نواصل نسج الفضاتئح بلقاء الرأس الأخضر حامل كأس شكوبيستان لأربع مرات متتالية
و سيكون منتخب قوي و منافس جيد للمحليين
و سيبرهن لنا العبقري ماجر أنه على حق لما طرد المحترفين و أنه بشاوشي و بوشمة و بوخنشوش و بوقلمونة
و بعبقيريته و تغييراته في الربع ساعة الأولى
سيجلب لنا كاس إفريقيا
قبل ما ننسى أنه على المدربيين العالميين التوافد إلينا لكي يتعلموا من ماجر
و ألو بورتو مانحتاجوش براهيمي لأننا نملك لاعبين أقوياء برفع الشمة


ثم بعد هذا مازال الوقت ليبرهن لنا أنه عبقري في المهازل
و يلزمه وقت ليزيدها فضايح
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,137
الإعجابات
22,035
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
يا ماجر العبقري
خسرت في الليل ..و في النهار ..
و داخل الجزائر .. و خارج الجزائر ..
خسر .. بالبدلة الرسمية .. بالبدلة الرياضية ..
خسر من السنة .. و من الشيعة ..
خسر بالمحليين .. بالرسميين ..
خسر في الوديات .. في الرسميات ..
خسر داخل افريقيا .. خارج افريقيا ..

كم انت عبقري يا ماجر ارهقتني بالحساب
 
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