ماجر بين الإقالة و الأستقالة و ضغط الشارع

يا ماجر العبقري

خسرت في الليل ..و في النهار ..

و داخل الجزائر .. و خارج الجزائر ..

خسر .. بالبدلة الرسمية .. بالبدلة الرياضية ..

خسر من السنة .. و من الشيعة ..

خسر بالمحليين .. بالرسميين ..

خسر في الوديات .. في الرسميات ..

خسر داخل افريقيا .. خارج افريقيا ..



كم انت عبقري يا ماجر ارهقتني بالحساب