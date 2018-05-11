فَضِل شِهَر رمَضاِن

لقد اختص الله -عز وجل- شهر رمضان عن غيره من الشهور بفضائل عديدة، وإليك بعضاً من فضائله على سبيل الإجمال:

1-أن من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"1. ومعنى إيماناً: أي إيماناً بأن الله شرعه، وتصديقاً بأن الله رتب عليه الأجر العظيم. واحتساباً: أي احتساباً للأجر الذي أعده الله للصائمين.

2-أن من قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"2.

3-أنه شهر القرآن، فقال رب العزة والجلال: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}3.

4-أنه شهر الصبر، فإن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات كتجليه في الصوم، وذلك أن المسلم الصائم يكف نفسه ويمنعها عن تناول جميع المفطرات. ولهذا خص الله الصائم بجزاء كبير غير معين كما جازى الصابرين بغير حساب كما جاء في الحديث عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه قال: "كلُّ عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله -عز وجل-: "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي"4.

5-إذا دخل أول ليلة منه فتحت أبواب الجنان.

6-وتغلق فيه أبواب النيران.

7-وتصفد فيه الشياطين، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلست الشياطين"5. وفي رواية: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة"6.

8-فيه ليلة من وفق لها فكأنه عَبَد اللهَ ألف شهر، وهي ليلة القدر، قال -تعالى-: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ}7.

9-الدعاء مستجاب في رمضان؛ فعن جابر-رضي الله عنه-أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: "لكل مسلم دعوة مستجابة، يدعو بها في رمضان"8.

10-لله فيه عتقاء من النار كما تقدم في الحديث قوله-صلى الله عليه وسلم-: "ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة"9.

فهذه بعض الفضائل والمزايا التي خص بها شهر رمضان، فما على المسلم إلا المسارعة إلى فعل الخيرات، واغتنام الفرص والنفحات الربانية التي تذهب بذهاب العمر إن لم يستغل في طاعة الله -عز وجل-.

اللهم اهدنا إلى دينك القويم، ووفقنا لاغتنام أيام شهر رمضان ولياليه، إنك أنت السميع العليم.