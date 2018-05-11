دعاء فى رمضان

اَللَّهُمّ كَمَا أَكْرَمَتْنَا بِبُلُوغ رَمَضَان أَكْرَمْنَا بِبُلُوغ تَمَامَة وَحَسَن العَمَل وَالقُبُول والعتق مِن نِيرَانِهُ،.

اَللَّهُمّ إنا نَسْأَلُك حُسْن الصِّيَام وَحُسْن القِيَام وَلَا تَجْعَلُنَا مِن الخَاسِرَيْن فِي رَمَضَانِ،.

اَللَّهُمّ اِجْعَل الريان بَابِنَا والكوثر شَرَابِنَا وَأُعْتِق رِقَابِنَا وَرِقَاب آبَائِنَا وآمهاتنا مِن النَّار يَأْرَب العَالَمِينَ،.

اَللَّهُمّ اِجْعَل سَعْيِنَا فِي رَمَضَان مشكورًا وَذَنَّبْنَا فِيه مَغْفُورًا وَعَمِلْنَا فِيه متقبَّلا يَارَبّ العَالَمِينَ،.

اَللَّهُمّ إنا نَسْأَلُك الجَنَّة وماقرَب إِلَيْهَا مِن قَوْل أَو عَمَلٍ،.

اَللَّهُمّ اِغْفِر لِأَحِبَّة سَبَقُونَا إِلَى الآخِرَةِ، وَكَانُوا يَتَمَنَّوْن لِقَاء رَمَضَانِ،.

اَللَّهُمّ أَفْسِح لَهُم فِي قُبُورِهُم وَاِجْعَل الجِنَان مَسَاكِنَهُمْ،.

اَللَّهُمّ لَا تَخَرَّجْنَا مِن رَمَضَان إِلَا وَقَد أَصْلَحْت حَالِنَا وَحَال أَحِبَّتِنَا وَغَفَرْت ذَنَبِنَا وَتَقَبَّلْت طاعتتنا...

اللهم بلغنا ليلة القـــــــــــــــــدر ,,

وإجعلنا من عٌتقائك من النَّار