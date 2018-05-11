شاركيني بنكهة رمضان

Queen Fati
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
اود الترحيب بكن جميعا وشكر المتفاعلات خصوصا
نظرا لدخول الشهر الفضيل وتحضيرا لهته المناسبة العظيمة والمجهودات المبذولة فى المطبخ والتوجهات الدينية لن يتوفر الوقت لافراغ خزانتك وتصوير ما بداخلها حيث سيكون موضوع فعالية شاركيني بعد شهر رمضان بالمشاركة بملابس عيدكن ثم ملابس عيد الاطفال بعد ذلك..وفي هته الاثناء يتم التحضير لمسابقة يشترك فيها قسم الاناقة والطبخ من خلال اناقة مائدة الافطار والتي ستكون شروطها كالتالى
توظيب مائدتك سيدتي بشكل جميل يعكس شخصيتك مع مراعات الاضاءة وتصوير سليم
لا يشترط تصوير الاكل وتكون المشاركة بعد الافطار
و3 فائزات مع نهاية الشهر الفضيل
بالتوفيق للجميع
اود الترحيب بكن جميعا وشكر المتفاعلات خصوصا
نظرا لدخول الشهر الفضيل وتحضيرا لهته المناسبة العظيمة والمجهودات المبذولة فى المطبخ والتوجهات الدينية لن يتوفر الوقت لافراغ خزانتك وتصوير ما بداخلها حيث سيكون موضوع فعالية شاركيني بعد شهر رمضان بالمشاركة بملابس عيدكن ثم ملابس عيد الاطفال بعد ذلك..وفي هته الاثناء يتم التحضير لمسابقة يشترك فيها قسم الاناقة والطبخ من خلال اناقة مائدة الافطار والتي ستكون شروطها كالتالى
توظيب مائدتك سيدتي بشكل جميل يعكس شخصيتك مع مراعات الاضاءة وتصوير سليم
لا يشترط تصوير الاكل وتكون المشاركة بعد الافطار
و3 فائزات مع نهاية الشهر الفضيل
بالتوفيق للجميع