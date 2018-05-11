نصائح لمرتادات المطبخ

Marame Bouras
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السلام عليكم و رحمة الله تعالي
بما اننا على مقربة من شهر التوبة و الغفران تقضي ربة لوقت وقت اطول مقارنة بباقي الايام.
اقدم بعض النصائح التي تساعدها على تقديم الافضل لعائلتها و متألقة في مطبخها
1_كيف تتعاملين مع مقلاتك الجديدة؟
عندما تكون المقلاة جديدة ضعي فيها قليلا من الخل
و ضعيها على النار وعند الغليان ارفعيها من النار
هذا يمنع التصاق الطعام بها بعد ذلك
بما اننا على مقربة من شهر التوبة و الغفران تقضي ربة لوقت وقت اطول مقارنة بباقي الايام.
اقدم بعض النصائح التي تساعدها على تقديم الافضل لعائلتها و متألقة في مطبخها
1_كيف تتعاملين مع مقلاتك الجديدة؟
عندما تكون المقلاة جديدة ضعي فيها قليلا من الخل
و ضعيها على النار وعند الغليان ارفعيها من النار
هذا يمنع التصاق الطعام بها بعد ذلك