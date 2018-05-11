نصائح لمرتادات المطبخ

14_تغفل الكثيرات عن تنظيف لوح التقطيع بطريقة جيدة، وتعامله كبقية الأدوات الأخرى، مع أنه أكثر الأدوات في المطبخ خطورة.

لأنه يعدّ بيئةً خصبةً لنمو البكتيريا التي لا ترى بالعين المجرّدة، والتي تهّدد حياتنا دون أدنى مقاومةٍ منّا.

لذلك على كل سيدة أن تحافظ على سلامة أسرتها وأن تحرص على تعقيمه بالطرق السليمة .



1- يجب ألا تستخدم هذه الألواح لتقطيع الخضر والفواكه، بعد استخدامها في تقطيع اللحم والسمك والدجاج (لوح تقطيع لحوم واّخر للخضار والفواكه)



2- تنظيف اللوح بنصف ليمونة بعد استخدامه مباشرةً وتركه لمدة نصف ساعة قبل تنظيفه.



3- يجب الحرص على تنظيف الألواح بالماء الساخن والصابون ثم تعقيمها بالسوائل المطهرة.