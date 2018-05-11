نصائح لمرتادات المطبخ

Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
17 نوفمبر 2017
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عين صالح
الجنس
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#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالي

بما اننا على مقربة من شهر التوبة و الغفران تقضي ربة لوقت وقت اطول مقارنة بباقي الايام.
اقدم بعض النصائح التي تساعدها على تقديم الافضل لعائلتها و متألقة في مطبخها

1_كيف تتعاملين مع مقلاتك الجديدة؟

عندما تكون المقلاة جديدة ضعي فيها قليلا من الخل
و ضعيها على النار وعند الغليان ارفعيها من النار
هذا يمنع التصاق الطعام بها بعد ذلك
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
الإعجابات
292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#2
2_نظّفي المقلاة المحروقة بطريقة سليمة!



إستخدمي الخلّ وبيكاربونات الصوديوم لتنظيف مقلاة محترقة لديك بطريقة ولا أسهل. إملئي المقلاة بالمياه، أضيفي القليل من الخلّ وضعيها على النار، ستلاحظين أنّ الاوساخ بدأت تزول. بعد ذلك، أبعدي المقلاة عن النار وضعي ملعقتين صغيرتين من بيكاربونات الصوديوم، إفركي المقلاة بالاسفنجة ثمّ اغسليها جيّداً بالمياه
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
الإعجابات
292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#3
3_تذويب الثلج عن اللحوم



إنّ أفضل وسيلة لتذويب الجليد عن اللحوم بشكل آمن هي البراد، لذا يمكنك القيام بذلك قبل يوم أو يومين من الاستعمال. كما يمكنك استخدام المياه الباردة لتذويب الثلوج، لكن لا تنزعي الغلاف عن اللحم، تأكدي من أن حزمة الهواء ضيقة وغيّري المياه كل 30 دقيقة. أما إذا كنت ستذوّبين اللحوم في الميكروويف، فخطّطي لطهو الطعام على الفور بعد التذويب لأن بعض المناطق من اللحم قد تصبح دافئة وتبدأ بالطهو خلال التذويب في الميكروويف.
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
الإعجابات
292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#4
4_شوي اللحوم



تجنّبي احتراق اللحوم وتفحيمها جراء اندلاع النّار فيها أثناء الشّوي. فالتّفحيم يولّد عناصر وأحماض أمينية مسبّبة للسرطان. ويستحسن أن تضيفي خلطةً من زيت الزّيتون وعصير الليمون الحامض إلى اللحوم والدّجاج قبل شيّها، حيث أثبتت الأبحاث أنّ هذين العنصرين لا يضيفان نكهةً على الطعام فحسب، إنما يحميانه من العوامل المسرطنة بنسبة 99%.
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
الإعجابات
292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#5
5_تلجأ كثير من ربات البيوت إلى تخفيف سائل غسيل الصحون بالماء بنية التوفير وإضافة نقاط من الجافال لتعقيم الصحون
وهذا يسبب تقشف اليدين وتآكل العظام بسبب الكلور
كل ما عليك هو إضافة فقط نقاط من الخل فهي مادة طبيعية تساعد على نعومة اليدين وتطهر في نفس الوقت
كما أن الخل يساعد على ذوبان الدهون من على الأواني بدون الحاجة لمياه ساخنة
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
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292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#6
6_لاختبار صلاحية الخميرة
يمكن إضافة القليل منها إلى الماء ، فإذا حدث فوران فإنها تكون صالحة أما إن لم يحدث هذا التفاعل فهذا دليل على انتهاء صلاحيتها.
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
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292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#7
8_ للاتي الذين يبكون عند تقطيع البصل هه
ضعي البصل في قدر فيه ماء قبل تنظيفه لمدة نصف ساعة حتى لاتدمع عيناك عند تقطيعه .
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
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292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
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أنثى
#8
9_لإزالة رائحة الطبخ من يديك

* تزال رائحة الطبخ عن اليدين بفركهما بالخل
* تزال رائحة البصل عن اليدين بفركهما بورق البقدونس
* تزال رائحة الثوم عن اليدين بفركهما بتفل القهوة
* تزال رائحة السمك عن اليدين بفركهما بالليمون
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
الإعجابات
292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#9
10_رائحة مزعجة في المطبخ؟

يتسبب المطبخ أحياناً بروائح مزعجة في كل أرجاء المنزل.
فعلى الرغم من أن معظم المطابخ العصرية مجهزة بالشفّاط المخصص لإمتصاص روائح الطبخ إلا أن بخار الطعام الذي يلتصق بجدران المطبخ يتحول إلى شحوم تسبب رائحة مزعجة.

ولتنقية رائحة المطبخ إنقعي شرائح من الليمون أو في الماء واغليها لمدة ساعة، بعدها ستفوح رائحة الليمون وتمتص الرائحة الكريهة.
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
الإعجابات
292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#10
11_لتفادي انكسار البيض اثناء الغلي ضعي قطعة ليمون او قليل من الخل مع الماء
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
الإعجابات
292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#11
22_إذا انكسرت بيضة على سطح ما
رشي عليها كمية كبيرة من الملح
و اتركيها لعشرة دقائق
لتجديها بعد ذلك تحولت إلى قطعة صلبة سهلة التنظيف
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#12
إنضم
17 نوفمبر 2017
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105
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292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#12
13_طريقة سهلة ومجربة للإبعاد الذباب من على مائدة الأكل

فقط شريحة ليمونة أو برتقال مغروس فيها عدة أعواد من القرنفل
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#13
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
105
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292
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
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#13
14_تغفل الكثيرات عن تنظيف لوح التقطيع بطريقة جيدة، وتعامله كبقية الأدوات الأخرى، مع أنه أكثر الأدوات في المطبخ خطورة.
لأنه يعدّ بيئةً خصبةً لنمو البكتيريا التي لا ترى بالعين المجرّدة، والتي تهّدد حياتنا دون أدنى مقاومةٍ منّا.
لذلك على كل سيدة أن تحافظ على سلامة أسرتها وأن تحرص على تعقيمه بالطرق السليمة .

1- يجب ألا تستخدم هذه الألواح لتقطيع الخضر والفواكه، بعد استخدامها في تقطيع اللحم والسمك والدجاج (لوح تقطيع لحوم واّخر للخضار والفواكه)

2- تنظيف اللوح بنصف ليمونة بعد استخدامه مباشرةً وتركه لمدة نصف ساعة قبل تنظيفه.

3- يجب الحرص على تنظيف الألواح بالماء الساخن والصابون ثم تعقيمها بالسوائل المطهرة.
 
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