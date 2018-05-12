جمعية عين مليلة يتأهل لدوري الكبار بعد 17 عامًا من الانتظار

صعد جمعية عين مليلة، إلى دوري المحترفين، بعد تغلبه على شباب أهلي برج بوعريريج (2-0)، بملعب دمان بعين مليلة، اليوم الجمعة.



وسجل أصحاب الأرض، الهدف الأول بواسطة صاليح صاحبي في الدقيقة التاسعة، وبعدها أضاف الهدف الثاني في الدقيقة (87).



وأعلن مشجعو أمل عين، أفراحهم وخرجوا عن بكرة أبيهم الى الشوارع، فارحين بالعودة إلى دوري الأضواء، بعد 17 سنة من الانتظار.





ووصل رصيد عين مليلة الى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برج بوعريريج عند النقطة 50 في المرتبة الرابعة.







مبروك للجمعية العودة للقسم الاول