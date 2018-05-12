⛔ مدونتي | صَادَفَ غُرورُكُمْ ... عِزَّةُ نَفسِي ✌

الحمد لله العلي الكبير، الذي أنار قلوبنا بالإيمــــان

و زين بني البشر بالعقول ، و جعلها تضيء دروب الإنســــــــان

ليميز بين الخطأ و الصواب ، و بين الحق الباطـل

أمــا بعــــد :

منذ زمن قريب لمحت هذا الركن الرائع ، الذي يعتبر متنفسا لعدة أعضاء هنا

الكل يكتب و يعبر عن ذاته .. أفكاره .. و مبادئه و كذا يومياته و سيرة حياته

و لطالما ما شدتني همسات البعض منهم .. بل بعضهم تعرفت عليهم أكثر من خلال كتاباتهم ....

لذا أحببت أن أشارك معكم في هذا الركن الرائع و أضع أمام ناظركم مدونتي :