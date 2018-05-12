⛔ مدونتي | صَادَفَ غُرورُكُمْ ... عِزَّةُ نَفسِي ✌

صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,309
الإعجابات
1,069
النقاط
871
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#1
2.gif
الحمد لله العلي الكبير، الذي أنار قلوبنا بالإيمــــان
و زين بني البشر بالعقول ، و جعلها تضيء دروب الإنســــــــان
ليميز بين الخطأ و الصواب ، و بين الحق الباطـل
أمــا بعــــد :
منذ زمن قريب لمحت هذا الركن الرائع ، الذي يعتبر متنفسا لعدة أعضاء هنا
الكل يكتب و يعبر عن ذاته .. أفكاره .. و مبادئه و كذا يومياته و سيرة حياته
و لطالما ما شدتني همسات البعض منهم .. بل بعضهم تعرفت عليهم أكثر من خلال كتاباتهم ....
لذا أحببت أن أشارك معكم في هذا الركن الرائع و أضع أمام ناظركم مدونتي :
صادف.png

أرحب بكم في مساحتي الخاصة او بالأحرى دعـــــوني أسميها " بمملكتي "
و يسعدني و يشرفني تواجدكم و متابعتكم لما سوف تكتبه أناملي
من كلمات .. خواطر .. أفكار و مبادئ و يوميات
لست أدعي أنني كاتب او أديب و لكنني سوف أفجر قلبي ها هنا
و سوف تبحرون بين الكلمات و المعاني و ان شاء الله تستفيدون مما سوف أكتبه ...
إنتظروني كلما سمحت لي الفرصة :cool:

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#2
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,309
الإعجابات
1,069
النقاط
871
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#2
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
صادف.gif

قد يصادفك في هذا العالم ... أقصد العالم الإفتراضي بكل أركانه
أشخاص قد يعجبونك و في بعض الاحيان يبهرونك بشخصيتهم
او طريقة تفكيرهم او او او ....
ما سيجعلك تعطي لهـــــم قيمة في حياتك
لكنك للاسف سوف تتيقن بعد برهنة من الزمن
أنهم ليسوا إلا مجرد " أشباح وهمية " يعتبرونك ايضا
" حساب إلكتروني " في مكان او موقع ما و ليس أكثر
قد يضحكون معك و قد يتصنعون معك ادوار الصداقة و المحبة و الإخوة
و لكن ثق تمامــا أنك لا شيء بالنسبة لهم
و كل تلك الشعارات المزيفة ستزول بعد غلق الحاسوب أو الهاتف
و ستكتشف ذلك عند أول منعطف
الأهم من هذا وذاك
ان تستفيق و ان تتعلم من هذه الدروس و تستفيد

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