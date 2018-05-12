⛔ مدونتي | صَادَفَ غُرورُكُمْ ... عِزَّةُ نَفسِي ✌

صدام بكل فخر
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بائع عملات معتمد
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الحمد لله العلي الكبير، الذي أنار قلوبنا بالإيمــــان
و زين بني البشر بالعقول ، و جعلها تضيء دروب الإنســــــــان
ليميز بين الخطأ و الصواب ، و بين الحق الباطـل
أمــا بعــــد :
منذ زمن قريب لمحت هذا الركن الرائع ، الذي يعتبر متنفسا لعدة أعضاء هنا
الكل يكتب و يعبر عن ذاته .. أفكاره .. و مبادئه و كذا يومياته و سيرة حياته
و لطالما ما شدتني همسات البعض منهم .. بل بعضهم تعرفت عليهم أكثر من خلال كتاباتهم ....
لذا أحببت أن أشارك معكم في هذا الركن الرائع و أضع أمام ناظركم مدونتي :
أرحب بكم في مساحتي الخاصة او بالأحرى دعـــــوني أسميها " بمملكتي "
و يسعدني و يشرفني تواجدكم و متابعتكم لما سوف تكتبه أناملي
من كلمات .. خواطر .. أفكار و مبادئ و يوميات
لست أدعي أنني كاتب او أديب و لكنني سوف أفجر قلبي ها هنا
و سوف تبحرون بين الكلمات و المعاني و ان شاء الله تستفيدون مما سوف أكتبه ...
إنتظروني كلما سمحت لي الفرصة
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