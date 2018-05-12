أسامي غريبة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



ها الظاهرة متاع الأسامي الجديدة في بلادنا حبستلي مُخّي !



ـ مبروك مانزادلك ، وآش سمّيتها البنّوتة ؟

ـ باريفاز

ـ اي ، Qu'est ce que ça veut dire وآش معناها باريفاز هاذي ؟

ـ باريفاز معناها ضوء القمر المنعكس على ڨلب بُرج دلاّع !

ويقال أيضا أنه صوت ورقة المشمش اليابس عندما يأكلها الخروف عند الظّهيرة !!!



- وأنت وآش سمّيتها بنتك ؟

- جمبوليزا

- اي ، Qu'est ce que ça veut dire وآش معناها جمبوليزا هاذي ؟؟

- هي كحّة الهُدهد القزوردي الحائر لحظة الغروب في فصل الشتاء مع لوحدةتاع الليل وسبعة دراج !!!



يا والله احوال ! ربّي يحبّس علينا العقل والدّين ! ضرك من قلّة الأسامي متاعنا العربيّة نخلّيوها وناخذو أسامي غيرنا ؟

أما هذا لكلّو ماك المُسلسلات التركيّة ، آه ما كذبوش ناس بكري كي قالو : شاف قمح الناس بزّع شعيرو ...

آرائكم اخوتي في هذه المسألة تهمنا

في انتظارها ...



في امان الله.