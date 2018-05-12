أسامي غريبة

Marame Bouras
:: عضو مُشارك ::
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- 17 نوفمبر 2017
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ها الظاهرة متاع الأسامي الجديدة في بلادنا حبستلي مُخّي !
ـ مبروك مانزادلك ، وآش سمّيتها البنّوتة ؟
ـ باريفاز
ـ اي ، Qu'est ce que ça veut dire وآش معناها باريفاز هاذي ؟
ـ باريفاز معناها ضوء القمر المنعكس على ڨلب بُرج دلاّع !
ويقال أيضا أنه صوت ورقة المشمش اليابس عندما يأكلها الخروف عند الظّهيرة !!!
- وأنت وآش سمّيتها بنتك ؟
- جمبوليزا
- اي ، Qu'est ce que ça veut dire وآش معناها جمبوليزا هاذي ؟؟
- هي كحّة الهُدهد القزوردي الحائر لحظة الغروب في فصل الشتاء مع لوحدةتاع الليل وسبعة دراج !!!
يا والله احوال ! ربّي يحبّس علينا العقل والدّين ! ضرك من قلّة الأسامي متاعنا العربيّة نخلّيوها وناخذو أسامي غيرنا ؟
أما هذا لكلّو ماك المُسلسلات التركيّة ، آه ما كذبوش ناس بكري كي قالو : شاف قمح الناس بزّع شعيرو ...
آرائكم اخوتي في هذه المسألة تهمنا
في انتظارها ...
في امان الله.
ها الظاهرة متاع الأسامي الجديدة في بلادنا حبستلي مُخّي !
ـ مبروك مانزادلك ، وآش سمّيتها البنّوتة ؟
ـ باريفاز
ـ اي ، Qu'est ce que ça veut dire وآش معناها باريفاز هاذي ؟
ـ باريفاز معناها ضوء القمر المنعكس على ڨلب بُرج دلاّع !
ويقال أيضا أنه صوت ورقة المشمش اليابس عندما يأكلها الخروف عند الظّهيرة !!!
- وأنت وآش سمّيتها بنتك ؟
- جمبوليزا
- اي ، Qu'est ce que ça veut dire وآش معناها جمبوليزا هاذي ؟؟
- هي كحّة الهُدهد القزوردي الحائر لحظة الغروب في فصل الشتاء مع لوحدةتاع الليل وسبعة دراج !!!
يا والله احوال ! ربّي يحبّس علينا العقل والدّين ! ضرك من قلّة الأسامي متاعنا العربيّة نخلّيوها وناخذو أسامي غيرنا ؟
أما هذا لكلّو ماك المُسلسلات التركيّة ، آه ما كذبوش ناس بكري كي قالو : شاف قمح الناس بزّع شعيرو ...
آرائكم اخوتي في هذه المسألة تهمنا
في انتظارها ...
في امان الله.