أسامي غريبة

Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو مُشارك ::
#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ها الظاهرة متاع الأسامي الجديدة في بلادنا حبستلي مُخّي !

ـ مبروك مانزادلك ، وآش سمّيتها البنّوتة ؟
ـ باريفاز
ـ اي ، Qu'est ce que ça veut dire وآش معناها باريفاز هاذي ؟
ـ باريفاز معناها ضوء القمر المنعكس على ڨلب بُرج دلاّع !
ويقال أيضا أنه صوت ورقة المشمش اليابس عندما يأكلها الخروف عند الظّهيرة !!!

- وأنت وآش سمّيتها بنتك ؟
- جمبوليزا
- اي ، Qu'est ce que ça veut dire وآش معناها جمبوليزا هاذي ؟؟
- هي كحّة الهُدهد القزوردي الحائر لحظة الغروب في فصل الشتاء مع لوحدةتاع الليل وسبعة دراج !!!

يا والله احوال ! ربّي يحبّس علينا العقل والدّين ! ضرك من قلّة الأسامي متاعنا العربيّة نخلّيوها وناخذو أسامي غيرنا ؟
أما هذا لكلّو ماك المُسلسلات التركيّة ، آه ما كذبوش ناس بكري كي قالو : شاف قمح الناس بزّع شعيرو ...
آرائكم اخوتي في هذه المسألة تهمنا
في انتظارها ...

في امان الله.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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قسنطينة
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#2
السلام عليكم
تم الاعتماد حبيبتي
والله ضحكتيني تاع الصح هههه
وعندك حق والله
لي عودة ان شاء الله وعندي مانقول ^^​
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#5
إنضم
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الجلفة
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ذكر
#5
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و الله دخلت خصيصا ق باه نرد على هذا الموضوع :ROFLMAO:

ياودي قتلتني ضحك كلمة " باريفاز " هههههه

ياودي نتي ديقا و الله هههه

مين جاك هذا الاسم هههه

باريفاز :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

يعطيك الصحة و الله موضوع في الصميم
واصلي صغيرة :ROFLMAO:

 
classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
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في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
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#6
السلام عليكمم و رحمة الله تعالى وبركاته
هههه :ROFLMAO: عجبتني ضوء القمر المنعكس على قلب برج دلاع
الموهيم الناس ولات سيفري تسمي اسماء غريييبة لولادها
بلاك هذا راجع الى كثر اسماء في العائلة الوحدة تلقاهم كامل بنفس الاسم
مي هدا مايعنش نسميو اسماء لاتينية بعيدة على ثقافتنا
عندي بنت خالي يسموها "هبة الرحمــن'' مي جاتهم تقيلة ولاو يزكيولها "جولي'' -_-
أنا ضد هادي الاسماء
وخير الاسماء ماعُبد و حُمد
وهذا رأيي الشخصي
تقبلي مروري البسيط
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#7
إنضم
18 أوت 2008
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الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم

الأسماوات لي عندك عجبوني واقيلا نسمي بنتي بيهم خخخخخ

صح الشعب راه غي يخرط في الأسماوات كل يوم جايبلك اسم عمره ولا جا في راسك -_- باش تنطقيه لازم تخممي مع راسك وديري شوية répétition خير ملي ما تقوليهش نيشان ويزعفو منك ..

يادرا منا وجاي شا يجيبولنا اسماوات جدد تخافي يرجعولنا ل "حيزية " و "وحشية" و "العارم" و تقولك اوو سي تخيزآلآمود و ماكانش الي اسمه كيفها ♥ جادوغ
 
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