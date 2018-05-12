فهرس وصفات شيفات اللمة الناجحة

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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في هذا الموضوع يتم تجميع الوصفات التي تصلح في شهر رمضان والتي تم تحضيرها من طرف عضوات اللمة وهي وصفات ناجحة يمكن طهوها في رمضان كل الشكر والدعاء بالخير لصاحباتها
-1 وصفات التحليات والعصائر:
عصير الفرولة المنعش من مطبخي
تحلية بالكريمة~
تحلية الطبقآت بالفوآكه ~
محلبي من مطبخي
كيكة الأيس كريم
المهلبية تحلية من مطبخي
تحلية لذيذة من مطبخي
تيرآميسو بذوق الشوكولآ والـCréme ديسآر
تحلية الفلان بالبيمو