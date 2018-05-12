فهرس وصفات شيفات اللمة الناجحة

في هذا الموضوع يتم تجميع الوصفات التي تصلح في شهر رمضان والتي تم تحضيرها من طرف عضوات اللمة وهي وصفات ناجحة يمكن طهوها في رمضان كل الشكر والدعاء بالخير لصاحباتها

-1 وصفات التحليات والعصائر:

تحلية بالكريمة~

كيكة الأيس كريم