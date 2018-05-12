فهرس وصفات شيفات اللمة الناجحة

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أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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في هذا الموضوع يتم تجميع الوصفات التي تصلح في شهر رمضان والتي تم تحضيرها من طرف عضوات اللمة وهي وصفات ناجحة يمكن طهوها في رمضان كل الشكر والدعاء بالخير لصاحباتها


-1 وصفات التحليات والعصائر:



عصير الفرولة المنعش من مطبخي



تحلية بالكريمة~



تحلية الطبقآت بالفوآكه ~




محلبي من مطبخي




كيكة الأيس كريم




 
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