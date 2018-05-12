معنى رمضان

رمضان مصطلح جمعُه رَمَضانات، وأرمضاء، وأرمضة، ورماضين،

وهو مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش والرمضاء ممدودة شدة الحر

وقيل : لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة

وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة

سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك .

وقيل إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة من الإرماض وهو الإحراق

وشهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية

ويأتي من حيث ترتيب الأشهر بعد شهر شعبان ويليه مباشرة شهر شوال

وشهر رمضان هو شهر الصيام والغفران

، حيث قال صلى الله عليه وسلم- : (إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة، وغُلِّقت أبواب النار وصُفِّدت الشياطين).

ما أعظم هذا الشهر العظيم و ما أعظم الاأجر فيه

و من أدرك رمضان أدرك حظا عظيما من الأجر و الثواب و المغفرة

أوصيكم أحبتي و نفسي بأن نتقي الله في هذا الشهر و نغتمه في إرضاء الله و بالفوز بالرحمة و المغفرة