ما يؤلم قلبي حقا

ن

نعمات 1000

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 فيفري 2018
المشاركات
45
الإعجابات
64
النقاط
3
العمر
48
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
ما يؤلم قلبي حقا هو أني تألمت على يد أناس تمنيت أن لا أراهم يتألون
ويسألوني لماذا تغيرت لأنني تأذيت أكثر مما أستحق
ومن ضرك سيضره شخص ما ذات يوم ومن أبكاك سيجد من يبكيه
الارض دائرية والصفعة التي يهديها اليوم ستعود له بنفس الحدة غدا
الحياة قد حطمتني عدة مرات رأيت أمور لم أكن أريد أن أراها عشت الحزن والفشل
لكن الشئ المؤكد دائما
أنني أنهض
تقبلوا تحياتي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,146
الإعجابات
22,061
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
الله المستعان
للأسف هته حياة الطيبين عليهم تلقي الكثير من الصفعات و الصبر عليها
لكن الله لن يضيعهم و العاقبة ستكون للطيبين أختي نعمات قولي
حسبي الله و نعم الوكيل
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,527
الإعجابات
5,948
النقاط
71
الإقامة
واقع كأنه حلم
الجنس
أنثى
#3
ياختي لعزيزة مام انا حكايتي كي حكايتك والله مازلني مشوكية على واش دارو ...مي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
اصبر وادعي ربي يحفظك
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,289
الإعجابات
1,004
النقاط
871
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#4
هذه حياة الطيبين اختي الكريمة كما قال لكي الاخ محمد الأمين
لذا ضعي الطيبة على جنب و تعاملي مع هاؤلاء بما يليق بهــم
و الأحسن ان لا تعبرينهم و نرمينهم الى " مزبلة الذكريات "
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.