السلام عليكم

ما يؤلم قلبي حقا هو أني تألمت على يد أناس تمنيت أن لا أراهم يتألون

ويسألوني لماذا تغيرت لأنني تأذيت أكثر مما أستحق

ومن ضرك سيضره شخص ما ذات يوم ومن أبكاك سيجد من يبكيه

الارض دائرية والصفعة التي يهديها اليوم ستعود له بنفس الحدة غدا

الحياة قد حطمتني عدة مرات رأيت أمور لم أكن أريد أن أراها عشت الحزن والفشل

لكن الشئ المؤكد دائما

أنني أنهض

تقبلوا تحياتي