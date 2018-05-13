إعلان عن {حملة حفظ سورة من القرآن الكريم}

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة

هي أيامٌ قليلة ونستضيف خير شهور السنة وأفضلها "شهر رمضان الكريم" شهر التوبة والغفران، شهرٌ تُفتحُ فيه أبواب الحسنات

وتُصفد فيه الشياطين لتفتح لنا مجالاً للاختلاء بالنفس وتنظيفها من شوائب الحياة ومن ذنوبِ سنةٍ أثقلتها

شهرٌ نتلذذُ فيه بالطاعات وبقراءة كتاب الله وحفظ سوره



ولهذا قررنا هذا العام وبحول الله أن نفتتح حملة حفظ سورة من القرآن والتي تم طرحها قبل عامين على منتدى اللمة ولاقت إقبالا

كبيرا والحمد لله نسأل الله أن يجعل كل حرف حفظناه حينها في ميزان حسناتنا



إذن أولا أعلمكم بفكرة هذه الحملة الطيبة

سنختار جميعنا سورة معينة من سور القرآن الكريم ونقوم بحفظها خلال شهر رمضان الكريم، بحيث نقسّم عدد آياتها

على أيام الشهر وكل يوم نقوم بحفظ الآيات المخصصة ونستظهرها هنا في اللمة بإذن الله

وبمجرد ما تبدأ حملة الحفظ في شهر رمضان سيكون هنالك موضوعين منفصلين واحد للشباب سيشرف عليه الأخ الأمين محمد

وآخر للإناث سأشرف عليه أنا والأخت دعاء الجنات ان شاء الله

أما هذا الموضوع فهو مشترك بيننا إلى أن يتم اختيار سورة للحفظ أي إلى غاية دخول شهر رمضان الكريم



ثانيا كيف نختار سورة من سور القرآن الكريم، سأقترح عليكم مجموعة من السور يكون عدد آياتها متوسط وعلى كل عضو

يريد المشاركة في هذه الحملة أن يصوت على السورة التي يريد حفظها وإن كان يريد ترشيح سورة أخرى

فلا بأس بذلك فليترك إسم السورة في رد في هذا الموضوع شرط أن يكون عدد آيات السور المختارة لا يتجاوز 200 آية

حتى يكون أعلى معدل للحفظ 7 آيات يوميا ولا يكون هناك ملل أو تحجج بضيق الوقت

وسيتوقف التصويت في آخر ليلة من شهر شعبان لنبدأ الحفظ بإذن الله في أول يوم من شهر رمضان المبارك



بالنسبة للسور التي سأقترحها عليكم بإذن الله هي كالتالي

سورة التوبة /عدد آياتها 129آية/

سورة الكهف /عدد آياتها 110 ىية/

سورة النور /عدد آياتها 64 آية/

سورة يس /عدد آياتها 83 آية/

سورة الرحمان /عدد آياتها 78 آية/



ملاحظة: يمكنكم كذلك التصويت على سورتين إن أردتم ذلك