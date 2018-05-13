أجمل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم

HAMZA USMA
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●● ..بــســم الله الــرحــمــان الــرحــيــم..●●
●● ..السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..●●
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن سهلا. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء و المرسلين وعلى آله و أصحابه الطيبين الطاهرين و بعد
الحديث هو ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . والحديث ويكون مؤكداً كما في القرآن كالأمر بالصلاة و الزكاة، أو يكون مفصلاً كما ذكر في القرآن كعدد ركعات الصلوات، وأنصبة الزكاة، أو مبيناً لحكم سكت عنه القرآن كتحريم الجمع بين المرأة وخالتها في الزواج، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلموأمره ببيانه للناس بقوله : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) النحل/44 . وهنا أذكر بعض الأمثلة على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم:
1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). رواه البخاري ومسلم.
2- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (أبْغَضُ الرجال إلى الله الألَدُّ الخَصِم). رواه البخاري ومسلم.
3- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن). حديث حسن رواه الترمذي.
4- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها). رواه مسلم.
5- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي). رواه الترمذي.
6- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (بروا آباءكم تَبرَّكُم أبناؤكم، وعفُّوا تَعفَّ نساؤكم). حديث حسن رواه الطبراني.
7- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (بشر المشّائينَ في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة). حديث صحيح رواه أبو داود.
8- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (بين كلّ أذانين صلاةٌ لمن شاء). رواه البخاري ومسلم.
9- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (البخيل من ذكرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ). حديث صحيح رواه الإمام أحمد.
10- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة). حديث صحيح رواه الحاكم.
11- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً و هم له كارهون، و امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان). حديث حسن رواه ابن ماجه.
12- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (جالسوا الكبراء، وسائلوا العلماء، وخالطوا الحكماء). حديث صحيح رواه الطبراني.
13- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). حديث صحيح رواه أحمد.
14- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (جددوا إيمانكم أكثروا من قول: لا إله إلا الله). حديث صحيح رواه أحمد.
15- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (حب الدنيا رأس كلّ خطيئة). رواه البيهقي.
16- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات). رواه مسلم.
17- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد الله). حديث صحيح رواه ابن ماجه.
18- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (خياركم أحاسِـنُكم أخلاقاً). رواه البخاري ومسلم.
19- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (خيركم من تعلم القرآنَ وعلَّمه). رواه البخاري.
20- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (الخَلْق كلُّهم عيال الله فأحبُّهم إلى الله أنفُعهم لعياله). رواه أبو يعلي.
21- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). حديث صحيح رواه النَّسائي.
22- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا). حديث صحيح رواه أبو يعلي.
23- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً). رواه مسلم
24- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (رُبَّ أشعثَ مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم على الله لأبرَّه). رواه مسلم.
25- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). رواه الترمذي.
26- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك). رواه الدارَقطني.
27- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). حديث صحيح رواه أحمد.
28- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (زوروا القبور فإنها تذكركُم الآخرةَ). رواه ابن ماجه.
29- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (زينوا القرآن بأصواتكم). رواه مسلم.
30- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر). حديث حسن رواه ابن مردويه.
31- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). حديث حسن رواه أحمد.
32- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (صدقة السر تطفئ غضب الرب). حديث حسن رواه الطبراني.
33- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة). رواه البخاري ومسلم.
34- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (طعام الاثنين كافي الثلاثة، و طعام الثلاثة كافي الأربعة). رواه البخاري ومسلم.
35- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (طلب الحلال واجب على كلِّ مسلم). حديث حسن رواه الديلمي.
36- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها). رواه البخاري ومسلم.
37-قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (غنيمة مجالس الذكر الجنة). رواه أحمد.
38- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (فاطمةُ بَضعةٌ مني يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري). رواه الحاكم.
39- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (فرقُ ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس). رواه أبو داود .
40- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظنَّ بي ما شاء). حديث صحيح رواه الحا
41- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (قل هو الله أحد تعدلُ ثلث القرآن). رواه البخاري.
42- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكلِّ ما سمع). رواه مسلم.
43- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم). رواه البخاري ومسلم.
44- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (لكلِّ شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى). حديث حسن رواه البيهقي.
45- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء). حديث صحيح رواه الترمذي.
46- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة). حديث حسن رواه الترمذي.
47- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله). رواه مسلم.
48- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (المرء مع من أحب). رواه البخاري.
49- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (نعم الإدام الخل). رواه مسلم.
50- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (هل تُرزقون وتنصرون إلاّ بضعفائكم). رواه البخاري.
51- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (هلك المتنطعون). رواه مسلم.
52- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير). رواه النَّسائي.
53- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (لا آكُلُ وأنا مُتَّكِئٌ). رواه البخاري.
54- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (لا تُصاحبْ إلأّ مؤمناً، ولا يأكلْ طعامك إلا تقيٌّ). حديث صحيح رواه أحمد.
55- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (لا حول ولا قوة إلا بالله دواءٌ من تسعة وتسعين داء أيسرُها الهمُّ). حديث حسن رواه ابن أبي الدنيا.
56- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا). رواه البخاري ومسلم.
57- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (يَؤُمُّ القوم أقرؤهم للقرآن). حديث صحيح رواه أحمد.
58- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (يغفر للشهيد كلُّ ذنب إلا الدين). رواه مسلم.
59- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم، وإن تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إليَّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة). رواه البخاري ومسلم
والله ولي التوفيق