مناجاتي لسجادتي
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السلام عليكم
عندي نكتة نلطفو بيها شوي الجو و ان شاء الله تعجبكم
من غرائب المرأة الجزائرية
راجل روّح للدار قال لمرتو : نحبّ مارغارين
قالتلو : آهاااا..مادام صارحتني آنا تاني نحبّ محمود
قالها يا مخلوقة مارغارين راهي زبده
قاتلو حتّى محمود راهو عسل !
هههههههههه
عندي نكتة نلطفو بيها شوي الجو و ان شاء الله تعجبكم
من غرائب المرأة الجزائرية
راجل روّح للدار قال لمرتو : نحبّ مارغارين
قالتلو : آهاااا..مادام صارحتني آنا تاني نحبّ محمود
قالها يا مخلوقة مارغارين راهي زبده
قاتلو حتّى محمود راهو عسل !
هههههههههه
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