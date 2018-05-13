نكتة

مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
17 نوفمبر 2017
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عين صالح
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم

عندي نكتة نلطفو بيها شوي الجو و ان شاء الله تعجبكم

من غرائب المرأة الجزائرية

راجل روّح للدار قال لمرتو : نحبّ مارغارين

قالتلو : آهاااا..مادام صارحتني آنا تاني نحبّ محمود

قالها يا مخلوقة مارغارين راهي زبده

قاتلو حتّى محمود راهو عسل !

هههههههههه


 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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المشاركات
9,178
الإعجابات
42,517
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#2



السلام عليكم و رحمة الله

ههه

هذي هي الحال في الجزائر

بلاد العجب ههه





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مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
137
الإعجابات
346
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#4

كريستوف كولومب ادا كان معرّس بجزائرية راهو عمرو ما اكتشف أميركا :
راهي شدّتو :
- وين ماشي؟
إنت واشكون ماشي؟
ولواش ماشين؟
كيفاش ماشين هكة؟
من قلة البحّارة ما لقاوك كان انت باش تكتشف أمريكا؟
وعلاش ما تهزّنيش معاك نبدّل الجو؟
إيه وقتاش راجع؟
تبطاو لهيه وإلاّ طلّة وراجع؟
مروّح للعشاء؟
واش باش تجيبلي من لهيه؟
ما تعدّاتليش كيفاش تاخذ قرار كيف هذا من غير ما تقلّي؟
ما يظهرلكش إلّي انت كثّرتلها من المشي والجيّ ها الأيّامات ؟
أنا حابة نمشي عند أمي ... وآش مهزّنا لأمريكا؟
مانيش فاهمة منين طلعتلي بحكاية أمريكا ؟
لازم عندك وحدة حاطط عينك عليها لهيه...
كريستوف كولمبس:
-ها بالحرام لاني ماشي... هانا ڨاعدين..هههههههههههه
 
مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
137
الإعجابات
346
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#5
قال Salah eddin:



السلام عليكم و رحمة الله

ههه

هذي هي الحال في الجزائر

بلاد العجب ههه





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فضلا و ليس أمرا ... نطلب مراعاة جمالية شكل الموضوع

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هههههه
تسلم اخي على مرورك
 
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