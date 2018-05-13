

كريستوف كولومب ادا كان معرّس بجزائرية راهو عمرو ما اكتشف أميركا :

راهي شدّتو :

- وين ماشي؟

إنت واشكون ماشي؟

ولواش ماشين؟

كيفاش ماشين هكة؟

من قلة البحّارة ما لقاوك كان انت باش تكتشف أمريكا؟

وعلاش ما تهزّنيش معاك نبدّل الجو؟

إيه وقتاش راجع؟

تبطاو لهيه وإلاّ طلّة وراجع؟

مروّح للعشاء؟

واش باش تجيبلي من لهيه؟

ما تعدّاتليش كيفاش تاخذ قرار كيف هذا من غير ما تقلّي؟

ما يظهرلكش إلّي انت كثّرتلها من المشي والجيّ ها الأيّامات ؟

أنا حابة نمشي عند أمي ... وآش مهزّنا لأمريكا؟

مانيش فاهمة منين طلعتلي بحكاية أمريكا ؟

لازم عندك وحدة حاطط عينك عليها لهيه...

كريستوف كولمبس:

-ها بالحرام لاني ماشي... هانا ڨاعدين..هههههههههههه