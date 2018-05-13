يوميات صائم """ احكي على نهارك " "العدد_2"

فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1




السلام عليكم اعضاء لمتنا الطيبة
ان شااء الله يكون اول يوم للشهر الفضيل مليح وجاز بخير o_Oo_O
قررت نديرلكم عدد ثاني من هذا عدد وعجبتني فكرة كثيرا ومحبيتش تروح سدى واروجو تثبيت رجاء
محتوى الموضوع انو خلال يوم الصيام تصرى بزاف اشياء مهمة للعضو ويحب يحكيها هاذ الاشياء يحكيهالنا للاستمتاع فقط والترفيه عن النفس
الموضوع غير مخصص للدردشة بالنسبة لعشاق مثل هذه المواضيع وان شااء الله اعضائنا الكرام يلتزمو بقوانين المنتدى والخيمة كذالك
يعني ملخص الموضوع احكي يومياتك في رمضان وكيفاه قضيت نهارك نتاع الصياام وبالتوفيق للجميع والمجال مفتوح (y);)
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جوان 2013
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
الجزائر العاصمة
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أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فكرة جميلة ان شاء الله تلقى تفاعل مع احترام القوانين
سأكون حاضرة باذن المولى عز وجل
اللهم بلغنا رمضان
 
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