يوميات صائم """ احكي على نهارك " "العدد_2"

فاعل الخير
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السلام عليكم اعضاء لمتنا الطيبة
ان شااء الله يكون اول يوم للشهر الفضيل مليح وجاز بخير
قررت نديرلكم عدد ثاني من هذا عدد وعجبتني فكرة كثيرا ومحبيتش تروح سدى واروجو تثبيت رجاء
محتوى الموضوع انو خلال يوم الصيام تصرى بزاف اشياء مهمة للعضو ويحب يحكيها هاذ الاشياء يحكيهالنا للاستمتاع فقط والترفيه عن النفس
الموضوع غير مخصص للدردشة بالنسبة لعشاق مثل هذه المواضيع وان شااء الله اعضائنا الكرام يلتزمو بقوانين المنتدى والخيمة كذالك
يعني ملخص الموضوع احكي يومياتك في رمضان وكيفاه قضيت نهارك نتاع الصياام وبالتوفيق للجميع والمجال مفتوح