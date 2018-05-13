عرض بيع بيع 465 أورو بايسيرا مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
رمزي_23
المبلغ
465 ( EUR )
سعر البيع
220 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
426
الإعجابات
56
النقاط
507
العمر
32
الإقامة
Annaba
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 465 أورو بايسيرا للبيع مقابل CCP
السعر : 220 دج للأورو الواحد
الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ

ملاحظة :
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طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
50
الإعجابات
247
النقاط
9
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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