مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي (ومعه الرسائل العلمية التي أشرف عليها أو ناقشها الشيخ) الطبعة الثالثة لأخيكم / خالد بن ضحوي الظفيري

ثبت مؤلفات

الشيخ ربيع بن هادي المدخلي

حفظه الله تعالى



(ومعه الرسائل العلمية التي أشرف عليها أو ناقشها الشيخ) ​

​

(طبعة جديدة) ​

​

​

​

​

جمعه ​

خالد بن ضحوي الظفيري











المقـــــــــدمـــــة ​

بسم الله الرحمن الرحيم ​



إن الحمـد لله، نحمده ونستعينه و نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.



وأشهـد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{.



}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً{.



}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فـَازَ فَوْزاً عَظِيماً{.



أما بعد:



فإن خير الحديث كتاب الله، وخـير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلّم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.



أما بعد:



فإنّ من نعم الله علي التي لا تحصى أن يسّر لي ملازمة شيخنا العلامة المحدث: ربيع بن هادي عمير المدخلي، فاستفدت من علمه وتأليفاته، وكنت خلال تلك الملازمة حريصاً أشد الحرص على كل ما يكتبه أو يدونه أو يعلقه على كتاب، فكنت أجمع تلك المقالات والكتب، وأدون أسماءها، فتحصل لي مادة كبيرة من تأليفاته ومقالاته وبحوثه، فكانت بحق مادة علمية ضخمة، وسلفية بحتة، تدل على سعة علم هذا الإمام، وعلى جودة تأليفاته، وامتيازه بالدقة والتحرير، والتي تدل على نباهته وعلمه وسرعة استحضاره للمعلومات، وهذا ما شاهدته وعاينته وعاينه غيري.



وحرصاً مني على نشر هذا العلم، وبثّ تلك المؤلفات الرائعة، أحببت أن أبين لطالب العلم السلفي، جهد هذا الإمام في التأليف، وما قام به من تنضيد لمقالات ومؤلفات نفيسة، سواء ما كان منها في باب الرد على أهل الأهواء والبدع، أو في باب تقرير العلم والمنهج السلفي.



وما سيأتي هو حصر –على حسب جهدي القاصر- لكل ما كتبه الشيخ مما هو منتشر، أو لم ينتشر ولكن علمت عنه أو رأيته مخطوطاً، أو تحصلت عليه.



ومنهجي في هذا البحث –والذي يعدّ شيئاً من أداء الحق الذي علي تجاه شيخي ووالدي- هو أن أذكر اسم الكتاب، ثم أردف ذلك بشيء من المعلومات عنه كعدد صفحاته، وتاريخ كتابته، ومكان طباعته، حسب التيسير، مرتباً ذلك على حسب تأريخ تأليفه، وما لم أجد له تأريخاً، فإني أضعه بين كتابين معلومي التاريخ، ظناً مني أنّ الشيخ قد كتبه بين هذين الكتابين، فيسهل على القارئ معرفة سنة كتابته.



وسيجد القارئ أني أحيل في عدد من المقالات أو الكتب لمن يريده إلى موقع الشيخ ربيع، وهذا الموقع هو بإشرافي وتحت إدارتي، وعنوانه هو:





وفي هذا الموقع تجد كثيراً من مؤلفات الشيخ ومقالاته، والتي قد تكون لم تطبع بعد، أو طبعت ونفدت.



واختياري لترتيبها على تأريخ التأليف لما يحصل للقارئ من معرفة لما مرت به السلفية في هذا العصر من الفتن والمحن، لأن الشيخ لا تمر فتنة على الدعوة إلا وله سهم في دحرها وإبطالها.



ثم ذكرت جميع الرسائل العلمية التي ناقشها أو أشرف عليها شيخنا حفظه الله تعالى.



ثم أردفت ذلك بفهرس لهذه المصنفات على الموضوعات للتسهيل على الباحث.



وختاماً أسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يجعل ما كتبه خالصاً لوجهه الكريم، وأن يحسن له الختام، ويلحقه بالأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. آمين.



وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



كتبه تلميذه ​

خالد بن ضحوي الظفيري ​

وكان الفراغ من إعداد الطبعة الثانية ​

في ليلة الجمعة السبت 20/3/1429هـ ​

والطبعة الثالثة في 20/5/1439هـ ​







أولًا: الكتب والمقالات والتحقيقات:



1- مقومات المجتمع المسلم، مقال نشر في مجلة صوت الجامعة التابعة للجامعة المركزية السلفية ببنارس، في العدد الأول، السنة الأولى، شعبان 1389هـ.



2- انحرافات عقائدية وتقويمها على ضوء الكتاب والسنة، مقال نشر في مجلة صوت الجامعة التابعة للجامعة المركزية السلفية ببنارس، في العدد الثالث والرابع، من السنة الأولى، جمادى الأولى عام 1390هـ.



3- انحرافات عقائدية وتقويمها على ضوء الكتاب والسنة، (الحلقة الثانية)، مقال نشر في مجلة صوت الجامعة التابعة للجامعة المركزية السلفية ببنارس، في العدد الأول، من السنة الثانية، جمادى الأولى عام 1390هـ.



4- الإحسان، وهو مقال نشر في مجلة الجامعة الإسلامية حين كان الشيخ مدرساً في المعهد الثانوي، في العدد (15) في محرم سنة (1392هـ)، في الصفحة (133-116).



5- أضواء إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة، وهو من أوائل كتب الشيخ، وقد نشر في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد (16) في ربيع الثاني سنة (1392هـ) في الصفحة (36-61)، وقد كتب تحت اسم الشيخ المدرس بالمعهد الثانوي بالجامعة، ثم طبع في مطابع الجامعة الإسلامية سنة (1392هـ)، وطبعة أخيرة في دار الإمام البخاري في قطر.



6- في العقيدة الإسلامية الحقة، مقال نشر في مجلة صوت الجامعة التابعة للجامعة المركزية السلفية ببنارس، في العدد الثالث، من السنة الرابعة، صفر عام 1393هـ.



7- في العقيدة الإسلامية الحقة، (الحلقة والأخيرة)، مقال نشر في مجلة صوت الجامعة التابعة للجامعة المركزية السلفية ببنارس، في العدد الرابع، من السنة الرابعة، جمادى الأولى عام 1393هـ.



8- ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، وهو مقال نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، في العدد (24) في ربيع الثاني سنة (1394هـ)، في الصفحة (101-110)، وقد كتب تحت اسم الشيخ: الدراسات العليا بمكة المكرمة.



9- بين الإمامين مسلم والدارقطني، وهي رسالة الماجستير قدمها لجامعة الملك عبدالعزيز فرع مكة، في عام 1397هـ، وقد طبعت الطبعة الأولى الهندية في مجلد كبير في الجامعة السلفية في بنارس عام 1402هـ، ثم طبعت طبعة ثانية منقحة وفيها تعديل وتصحيح في مكتبة الرشد عام 1420، وقد سقطت منها مقدمة الطبعة الثانية، وأدرجت هذه المقدمة ضمن مقالات الشيخ في موقعه على الإنترنت.



10- تحقيق كتاب "النكت على ابن الصلاح" للحافظ ابن حجر، وهي رسالته لدرجة الدكتوراة العالمية من جامعة الملك عبدالعزيز فرع مكة، وقد طبعت طبعتها الأولى في مجلدين في مطابع الجامعة الإسلامية، ثم في مطابع دار الراية، وهي الآن تحت الطبع في مكتبة الفرقان، وانظر لزاماً كتاب الشيخ "بيان فساد المعيار" فإنه قد رد فيه على بعض الإشكالات التي أثارها أهل الأهواء حول تحقيقه لهذا الكتاب.



11- مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين وشهادات العدول الصادقين لهم بأنهم على الصراط المستقيم والحق الواضح المبين، وقد نشرت الحلقة الأولى منه في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد (59) في رجب سنة (1403هـ) في الصفحة (55-71)، والحلقة الثانية بعنوان "فضل أهل الحديث" في العدد (60) في شوال سنة (1403هـ) في الصفحات (23-35)، ثم طبع الطبعة الأولى كاملاً عام 1412هـ، ولكن اقتصر في عنوانه إلى قوله (في الدين)، وباقي العنوان أخذته من المخطوط.



12- ردّ على سعيد حوى، وقد كتب تقريباً في عام 1403هـ، وقد تناول فيه كثيراً من صوفيات سعيد حوى وضلاله، وهو بخط الشيخ، وعليه تعليقات بغير خطه، ويتكون من (58) صفحة.



13- الكتاب والسنة أثرهما ومكانتهما والضرورة إليهما في إقامة التعليم في مدارسنا، مقال للشيخ نشر في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد (62) السنة (16)، 1404هـ، في الصفحة (175-191)، وقد طبع في دار الإمام أحمد مع "واقع المسلمين" و"التمسك بالكتاب والسنة"



14- تحقيق كتاب "المدخل إلى الصحيح" للحاكم النيسابوري، وقد طبع الجزء الأول منه في بداية الأمر، في مؤسسة الرسالة، عام 1404هـ، ثم أكمله الشيخ بمساعدة بعض طلبة العلم، وعمل عليه كثيراً من الحواشي وسماها بـ"التكميل والتوضيح للمدخل إلى الصحيح" وذلك في عام 1421هـ، وقد طبع كاملاً في دار الفرقان.



15- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وقد نشر جزء من هـذا الكتاب في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد (63-64)، في رجب 1404هـ، في الصفحة (23-74)، ثم طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى في عام 1406هـ، بتقديم عبدالرحمن عبدالخالق، وقد تصرف في الكتاب وحذف منه كثيراً من النصوص من غير مراجعة للشيخ ربيع، وتوالت الطبعات على هذا النقص، ثم قابلت النسخة المطبوعة –بإشارة من الشيخ- على المخطوط الذي بخط الشيخ وأكملت الفراغات والنقص، وطبع طبعة مزيدة وبتقديم الشيخ صالح الفوزان عام 1420هـ.



16- مذكرة الحديث النبوي للدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة الإسلامية للمستوى المتقدم والجامعي، وقد طبعت في الجامعة الإسلامية، وقد كتبها الشيخ في 16/4/1406هـ، وطبعت مفردة ثم طبعت –بعد ذلك-ومعها مذكرة في العقيدة للشيخ صالح السحيمي –حفظه الله-.



17- الرد الأول على حمزة المليباري، وهو مصفوف على الاستنسل، ويتكون من (82) صفحة من القطع الكبير، ثم طبع مؤخراً في مجالس الهدى بعنوان "الرد المفحم على من اعتدى على صحيح الإمام مسلم" والرد الثاني هو ما يلي.



18- منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حوله، وهو رد على حمزة المليباري، وقد طبع الطبعة أولى في عام 1408هـ، في مكتبة الدار بالمدينة النبوية، ثم طبع طبعة أخرى في مكتبة مجالس الهدى عام 1423هـ.



19- كشف موقف الغزالي من السنّة وأهلها ونقد بعض آرائه، بتاريخ 6/11/1409هـ.



20- دفاع عن السنة وأهلها، وهي ثلاث مقالات في نقد الغزالي، نشرت في مجلة المجاهد الأفغانية التابعة لكنر، في الأعداد (9-11) سنة 1410هـ، وهي نفسها مقدمة كتاب "كشف موقف الغزالي" السابق الذكر، وقد دلّني على هذه المقالات قول الشيخ الألباني في كتابه "صفة الصلاة" (ص:68) عند حديثه عن الغزالي: ((وقد قام كثير من أهل العلم والفضل –جزاهم الله خيراً- بالردّ عليه، وفصّلوا القول في حيرته وانحرافه، ومن أحسن ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مجلّة (المجاهد) الأفغانية (العدد:9-11))).



21- تحقيق كتاب "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أفضل تحقيق موجود، وقد طبع الطبعة الأولى في مكتبة لينا عام 1409هـ، ثم طبع الطبعة الثانية في مكتبة الفرقان عام 1422هـ.



22- القول الحق المبين في حياة النبيين، وهو مسودة لبحث مهم عن حياة الأنبياء ودراسة عدد من الأحاديث في هذا الباب، والشيخ حريص على إتمامه، يسر الله ذلك، ويتكون من (40) صفحة تقريباً.



23- بحث حول التصوف والصوفية، وهو مسودة لم تكتمل، وتتكون من (26) صفحة، وهي بخط الشيخ.



24- نصيحة لعبدالرحمن عبدالخالق حول مجلة الفرقان التابعة لإحياء التراث الإسلامي، وقد كتبها الشيخ في تاريخ 18/7/1409هـ، وتتكون من (5) ورقات، وهي بخط الشيخ.



25- نصيحة ثانية لعبدالرحمن عبدالخالق تتعلق بالملاحظات على مجلة الفرقان وعلى بعض كتبه وتوجيه له وإرشاد، وقد حررها في 10/4/1410هـ، وتتكون من (5) ورقات، وهي بخط الشيخ.



26- تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين – رد على أبي غدّة ومحمد عوامة، وقد كان الفراغ منه في 8/10/1410هـ، وقد طبع الطبعة أولى عام 1411هـ في مكتبة دار السلام، وطبع طبعة أخرى في دار المنهاج في مصر عام 1423هـ.



27- نصائح تربوية، وهي تفريغ لكلمة ألقيت إبّان أزمة الخليج العربي، وهي لدي مصفوفة على الكمبيوتر وعليها تعديلات بخط الشيخ.



28- التعصب الذميم وآثاره، وقد فرغه وعني به الأخ الفاضل: سالم العجمي، وهي في الأصل محاضرة ألقيت في المدينة عام 1411هـ، وقد طبعت هذه الرسالة في عام 1416هـ، وأعيد طبعه في مجالس الهدى الجزائرية عام 1424هـ.



29- صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين، وقد طبع في مطابع الجامعة الإسلامية في عام 1411هـ.



30- طائفة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- وغيره في ذم البدع وأهلها، وهي مسودة بخط الشيخ تتكون من (11) صفحة.



31- منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وقد كتبه الشيخ في عام 1412هـ، كما هو مدون في خطاب الشيخ عبدالعزيز الراجحي إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-، وطبع عدة طبعات في عدد من الدور منها دار الفرقان والغرباء والمنهاج.



32- أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية – حوار مع سلمان العودة، وقد قدم له بمقدمة ثانية في 23/رمضان/ 1413هـ، وهو من مطبوعات دار المنار.



33- أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وهو أول كتاب صنفه الشيخ في نقد سيد قطب، وقد فرغ من كتابته في 4/ذي القعدة/1413هـ.



34- الحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكره، (1414هـ)، وقدم له مقدمة ثانية وزاد فيه ونقح في 14/5/1421هـ، وطبع عدة طبعات.



35- أسماء الرجال المتكلم فيهم ببدعة، أو من رمي ببدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، وهو ردّ على الحدادية، وهناك نسخة أخرى منه بعنوان "من رمي ببدعة ممن تعاطى رواية الحديث"، وهو بخط الشيخ، ويتكون من (21) صفحة.



36- مجازفات الحداد ومخالفاته لمنهج السلف، وقد كتبه الشيخ في 25/6/1414هـ، وهو مطبوع على شكل مذكرة.



37- ثناء ابن تيمية على أهل الحديث (ملخص من نقض المنطق)، وهو مخطوط ويتكون من (19) صفحة.



38- النصيحة هي المسؤولية المشتركة في العمل الدعوي، وهو بحث قدّم كمشاركة للمؤتمر الأول للدعاة تحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي أقيم ما بين 2-6/6/1415هـ، وقد نشر هذا البحث في مجلة التوعية الإسلامية، في العدد (218) عام 1419هـ، في الصفحة (82-132)، ثم طبع مستقلاً في مجالس الهدى الجزائرية، وهناك نسخة بخط الشيخ تتكون من (59) صفحة، وهناك نسخة أخرى منه مصفوفة على الكمبيوتر وعنونت بـ"محاور النصيحة لله".



39- وقفات مع مقال سعود الفنيسان حول منهج الموازنات، وهو رد على مقال للدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان بعنوان "منهج الاعتدال في الحكم على الرجال"، الذي نشره في جريدة المسلمون في العددين (509،510)، ويتكون هذا الرد من (22) صفحة من القطع الكبير، وكتبه الشيخ في 2/8/1415هـ، ولم يطبع.



40- العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، وقد كتبه الشيخ في عام 1415هـ.



41- مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، وهو في مجلد، وقد قدم له مقدمة ثانية في 24/8/1415هـ.



42- المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء، وهو كالمؤيد لكتاب منهج أهل السنة والجماعة في النقد، وقد كان الفراغ منه في يوم الثلاثاء الموافق 13/10/1415هـ، وقدم له بمقدمة ثانية وزاد فيه عدداً من النصوص في 16/11/1416هـ.



43- جلسة مع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهي مفرغة من شريط لجلسة أقيمت في جدة بتاريخ 14/1/1416هـ، وتتكون من (17)، وهي مصفوفة على الكمبيوتر.



44- موقف أهل السنّة من أهل البدع، وهو عبارة عن مسودة، لم تكتمل ككتاب، وهي بخط الشيخ، وتتكون من (81) صفحة.



45- دراسات في نقد بعض الأحاديث وعللها، وهي بحوث متفرقة عن بعض الأحاديث وأسانيدها، وهي مسودة بخط الشيخ، وتتكون من (43) صفحة.



46- مادة النقد ودراسة لبعض الأحاديث، وهو عبارة عن تحضير الشيخ للتدريس في المنهجية في كلية الحديث، ومعه دراسة لعدد من الأحاديث وبيان عللها، ويتكون من (131) بخط الشيخ.



47- كتابة الحديث على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- وعهد الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مسودة بحث لم يكتمل، وهي بخط الشيخ، وتتكون من (8) ورقات.



48- من تساهل ابن معين في توثيق الرجال، وهو بحث في عدد من أسماء الرجال ممن تساهل ابن معين في توثيقهم، ويتكون من (6) أوراق، وهو مخطوط.



49- تعليقات على هامش كتاب الأوهام في مدخل الحاكم للأزدي المخطوط، ولدي منه صورة بتعليق الشيخ وهي بخطه.



50- جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات – حوار مع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق، بتاريخ 11/ربيع الأول/ 1416هـ، والكتاب قدّم له الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وموجود تقديمه في فاتحة الكتاب، وقد قدّم له –أيضاً- كل من الشيخ محمد بن عبدالوهاب البنا، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ زيد بن محمد المدخلي، والشيخ علي بن ناصر الفقيهي، والشيخ صالح بن سعد السحيمي ولكنها وضعت في مقدمة كتاب "النصر العزيز".



51- النصر العزيز على الرد الوجيز – حوار مع الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، وقد ضم إليه فصلاً في أوله: مؤيدات لمنهج النقد، وفيها تقريظ عدد من العلماء لكتاب الشيخ جماعة واحدة لا جماعات.



52- توضيح نصيحة الشيخ ابن باز وكشف تلبيس المستغلين لها، تعليق على نصيحة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز التي وجهها إلى عبدالرحمن عبدالخالق وأتباعه، وهو تتكون من (5) صفحات.



53- بحث حول حديث أبي الغادية –رضي الله عنه-، وهو ترجمة موجزة له ودراسة لروايات تتعلق بسيرته، وقد خلص فيه الشيخ إلى ضعف الروايات التي تذكر أن أبا الغادية الصحابي الجليل هو قاتل عمار، وهو مخطوط ويتكون من (9) صفحات.



54- بحث في مسألة إحياء الموات من الأرض يتضمن حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- فيه ورأي أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين، وهو بخط الشيخ ويتكون من (17) صفحة.



55- ملاحظات على منهج إحياء التراث الإسلامي، وهو بخط الشيخ، ويتكون من (11) صفحة، كتبه الشيخ في تاريخ 20/5/1417هـ.



56- بيان فساد المعيار – حوار مع حزبي متستر، وقد كتبه الشيخ في 21/6/1417هـ.



57- حكم الإسلام فيمن سب رسول الله أو طعن في شمول رسالته للأبيض والأسود والعرب والعجم، وهو مقال في الرد على الدكتور أحمد البغدادي العلماني، وقد فرغ الشيخ من كتابته في 14/8/1417هـ، ثم نشر هذا المقال في جريدة القبس، وحصل منهم بعض التصرف في نص المقال، والحلقة الأولى منه كانت في العدد (8576)، بتاريخ 9/5/1997م، والثانية في العدد (8583) وبتاريخ 16/5/1997م، ويتكون المخطوط منها من (18) صفحة.



58- دحض أباطيل موسى الدويش، وهو دكتور في الجامعة الإسلامية كان شديد الطعن في العلامة الألباني، ويدعو إلى التمذهب، وكان يصف السلفيين بالألبانيين، وقد طعن في الشيخ ربيع، فرد عليه الشيخ وبين كذبه ومكره، وقد كان الفراغ منه في 14/5/1418هـ.



59- مقال آخر في الرد على بعض أباطيل موسى الدويش، وهو يتكون من (5) صفحات، فيه الرد على زعمه أنّ الشيخ ربيعاً أخرج أتباع المذاهب الأربعة وأئمتها من أهل الحديث، وقد ذكرها كاملة الأخ خالد المصري في كتابه "دفع بغي الجائر الصائل" (274-279).



60- التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل، وهو رده الثالث على حمزة المليباري حول منهج الإمام مسلم –رحمه الله-، وقد كان الفارغ منه في 5/11/1418هـ.



61- نماذج من أقوال أئمة الهدى تربط الأمة بكتاب ربّها وسنّة نبيها -صلى الله عليه وسلّم-، وهي عبارة عن نصوص لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ولعدد من أئمة الدعوة فيها ذم التقليد والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، وقدّم لها بمقدمة، وقد كان هذا البحث رداً على دعوة ظهرت للرجوع إلى التقليد والدعوة إلى التمذهب، وكان من دعاتها موسى الدويش وعبداللطيف باشميل وغيرهم، وقد جمعه الشيخ في 7/12/1418هـ.



62- إزهاق أباطيل عبداللطيف باشميل، وهو رد على الحدادية وعلى رأسهم عبداللطيف باشميل، وبيان لكذبه، وطعنه في علماء السنة من أهل المدينة، وقد كان الفراغ منه في 25/محرّم/ 1419هـ، وهو مصفوف على الكمبيوتر، ويتكون من (112) صفحة، وقد طبع في مكتبة دار الإسناد.



63- إنكار المنكر الواقع في دراسات عبدالعزيز العسكر، وهو انتقاد لرسالة العسكر المسماة بـ"دراسات في النبوة والرسالة"، وقد كان الفراغ منه في 7/ربيع الأول/1419هـ، وطبعت في دار الميراث النبوي، الطبعة الاولى، عام 1434هـ.



64- المخرج من الفتن، وهو تفريغ لمحاضرة للشيخ، وهي مصفوفة على الكمبيوتر، غير أنها لم تطبع، وتتكون من (74) صفحة، ثم طبعة لاحقًا مع كتاب "المجموع الرائق".



65- التمسك بالمنهج السلفي، محاضرة مفرغة ألقيت في الطائف وعليها تعليق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله-، وهي موجودة في موقع الشيخ.



66- السرورية خارجية عصرية، وهو تعليق على فتوى الشيخ ناصر الألباني في التحذير من سفر الحوالي والقطبيين حين أطلق عليهم لقب: خوارج العصر، وقد نشر هذا التعليق في مجلة الأصالة العدد (24) في الصفحة (88-89).



67- مآخذ على عدنان عرعور، وهي تعليقات على بعض طوام هذا الرجل، كتبت تقريباً في عام 1420هـ.



68- انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان الخلفية، وهو ردّ على عدنان عرعور، وقد كان الفراغ منه في يوم الثلاثاء الموافق 13/جمادى الأولى/1420هـ، وقد طبع في مجالس الهدى في الجزائر عام 1423هـ.



69- دفع بغي عدنان على علماء السنة والإيمان، وهو عبارة عن إجابات على أسئلة وجهت إلى الشيخ حول دعاوى عدنان عرعور وطعونه على علماء السنة، وهو موجود في موقع الشيخ، وطبع في منار السبيل في الجزائر.



70- مذكرة فيها ملاحظات على كتاب السراج الوهاج لأبي الحسن المصري، ولم تنشر، وإنما اقتصر الشيخ على أهم الملاحظات في البحث الآتي بعنوان "انتقاد عقدي ومنهجي"، وقد كتبها الشيخ في 30/7/1420هـ.



71- التوبة الصريحة من عدنان إلى ربّه الملك الديان، وقد كتبها الشيخ على لسان عدنان لما طلب منه بعض الفضلاء أن يكتب توبة لعدنان يعرضها عليه فيوقع عليها، فأبى ذلك عدنان واستكبر وعاند، وقد كتبها الشيخ في 18/8/1420هـ، وتتكون من (17) صفحة.



72- فصل الخطاب في النصح لمنتدى سحاب، كتبه الشيخ في تاريخ 28/6/2000م، وهو موجود في موقع الشيخ.



73- شكر وتجاوب ودعوة جادة للدعاة، وهو المقال الثاني الذي وجهه الشيخ إلى شبكة سحاب السلفية، وهو موجود في موقع الشيخ.



74- أهمية الصدق وضرورته لقيام الدنيا والدين، وقد نشر في مجلة الأصالة، وهو موجود لدي بخط الشيخ، وهو موجود في موقع الشيخ.



75- خطر الكذب وآثاره على النّاس في الدنيا والآخرة.



76- نظرة سيد قطب إلى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، وهو جمع لعدد من أقوال سيد قطب في الطعن في الصحابة الكرام، وعبارة عن تلخيص لطعون سيد في كتابه العدالة الاجتماعية الطبعة الحادية عشرة، وهو موجود في موقع الشيخ.



77- أقوال علماء السنّة على جماعة التبليغ، وهو رد على مذكرة انتشرت لجماعة التبليغ تتدعي أن العلماء يوافقونها على ما هم عليه من الضلال، وقد وصلت الشيخ من فرنسا، فكتب هذا البحث في 29/محرم/1421هـ، وهو موجود في موقع الشيخ.



78- نور السنة والتوحيد عند أهل الحديث وظلمات البدع والأهواء تخيّم على غيرهم، وهو مقال كتبه الشيخ ربيع في 19/5/1421هـ، ومنه نسخة في موقع الشيخ ربيع.



79- صيحة نذير، وقد نشر باسم "أمة الغضب"، وهو مقال عن اليهود، كتبه الشيخ في 21/7/1421هـ، وهو موجود في موقع الشيخ.



80- قول سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجبر ودفاعه عن عقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية، وله عنوان آخر وهو "أطوار سيد قطب في وحدة الوجود"، وهو مقال نشر في شبكة سحاب السلفية، وموجود في موقع الشيخ، وقد أدرجه الشيخ كفصل مستقل في أحد كتبه في نقد سيد قطب.



81- تأكيد ما ورد في مقال أطوار سيد قطب في وحدة الوجود ودفع شبه المعترضين، وهو مقال رد فيه على أحد الكتاب في الإنترنت، وهو موجود في موقع الشيخ.



82- نصيحة إسلامية أخوية للسلفيين في اليمن، وقد كتبها الشيخ بعد وفاة الشيخ مقبل –رحمه الله- في 1/5/1422هـ، وهي موجودة في موقع الشيخ.



83- نقد كتاب الثقافة الإسلامية، وهو كتاب يدرس في عدد من الجامعات في المملكة، وهو من تأليف مجموعة منهم عبدالرحمن حبنكة ومحمد الغزالي ومحمد قطب، وهو منشور على شكل مذكرة، وكتبه الشيخ تقريباً في عام 1422هـ.



84- مآخذ منهجية على الشيخ سفر الحوالي، طبع في الجزائر عام 1423هـ، وقد كان عنوانه "التناقض أمر مذموم ولا يصدر إلا عن جهل أو هوى"، ويتكون المخطوط من (27) ورقة، وطبع في المجالس.



85- نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب، وقد طبع في دار الفرقان عام 1423هـ، وقد سقط منه فصل كامل، حول طعن سيد في موسى عليه السلام، وقد تم إدراجه في النسخة الموجودة على موقع الشيخ ربيع.



86- من أصول سيد قطب الباطلة المخالفة لأصول السلف الصالح، وهو مقال لم يطبع وموجود في موقع الشيخ، وقد ألّفه بعد كتاب "نظرات في التصوير الفني".



87- صدق النظر في أقوال وتأويلات الشيخ سفر، وهو رد على كتاب سفر الحوالي والذي بعنوان "يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟"، طبع في دار الميراث النبوي، الطبعة الأولى، عام 1434هـ.



88- حكم تسمية دولة يهود بإسرائيل؟، وهو مقال مستلّ من رد الشيخ ربيع على سفر الحوالي، والموسوم بـ"صدق النظر" وقد مرّ الحديث عنه، وإنما أفرده الشيخ لأهميته، وهذا المقال منتشر، وموجود في موقع الشيخ.



89- حقيقة دعوة الإخوان المسلمين، وهو مقال بين فيه حقيقة موقفهم من الرافضة والدروز والنصيرية، وقد نقل فيه ما يدل على ذلك من كتاب "موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية" لعزت إبراهيم، وكتاب "الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب" لزهير الشاويش، وهو موجود في موقع الشيخ.



90- نصيحة إلى الأمّة الجزائرية شعباً وحكومة، وقد كتبها الشيخ في 14/1/1422هـ، وهي موجودة في موقع الشيخ.



91- نصيحة ودّية من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي إلى أبناء الأمّة الإسلامية وحملة الدعوة السلفية، وهي نصيحة نفيسة شاملة، كتبها الشيخ في 16صفر 1422هـ، وتوجد منه نسخة في موقع الشيخ.



92- من هم الخوارج المارقون والمرجئة المميعون؟، وهو مقال يبين فيه الشيخ أنّ القطبيين والحزبيين هم حقاً الخوارج المارقون، ويجمعون إلى ذلك الإرجاء الغالي، وقد كتبه الشيخ في 17/رمضان/1422هـ، وهو موجود في موقع الشيخ.



93- التوضيح لما في خطاب محمد قطب عن كتب أخيه من التصريح، وهو مقال كتبه الشيخ تعليقاً على فتوى لمحمد قطب على سؤال وجه له عن مؤلفات أخيه سيد، ومنه نسخة في موقع الشيخ.



94- مكانة عيسى –عليه السلام- في الإسلام، وهي مقال صغير، وقد طبع في الجزائر، عام 1423هـ، وهو موجود في موقع الشيخ، ثم عدّل عليه الشيخ وغير عنوانه إلى "موقف الإسلام من عيسى ـ عليه الصلاة السلام – تقتضي من النصارى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به" وذلك في شهر 6/1425هـ، طبع في دار الإمام أحمد مع "نصيحة ودعوة للبابوات إلى الإسلام".



95- الدواء من الوهن واكتساب عوامل النصر والعزة والأمن، ومن الدوافع لكتابة هذا المقال ما نشرته جريدة الشرق الأوسط في العدد (8420)، من عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 2/10/1422هـ في الصفحة الثالثة تحت عنوان "الانسحاب السريع لمقاتلي القاعدة يكشف التأثير النفسي للغارات الجوية المكثفة".



96- ملاحظات على كتاب الأخ/ خالد بن علي بن محمد العنبري، وهي ملاحظات على كتابه "الحكم بغير ما أنزل الله"، وتتكون من (18) صفحة.



97- الموقف الصحيح من أهل البدع، وهو تفريغ لسؤال وجه إلى الشيخ، وهو موجود في موقع الشيخ، وقد طبع في مجالس الهدى الجزائرية، عام 1424هـ.



98- تنبيه أبي الحسن إلى القول بالتي هي أحسن، وهي رد على أبي الحسن المأربي، وقد كتبه في 14/1/1423هـ، وهو مطبوع ضمن مجموع ردود الشيخ على أبي الحسن (1) في مجالس الهدى الجزائرية.



99- إعانة أبي الحسن على الرجوع بالتي هي أحسن، وقد كتبه في 18/2/1423هـ، وهو مطبوع ضمن مجموع ردود الشيخ على أبي الحسن (1) في مجالس الهدى الجزائرية.



100- منهج الحدادية، وهو مقال يبين فيه الشيخ أبرز سمات منهج الحدادية، وذلك لتبرئة أهل السنة مما رماهم به أبو الحسن المصري وغيره من أهل الأهواء بالحدادية، وقد كتبه الشيخ في 20/2/1423هـ، وهو موجود في موقع الشيخ.





...يتبع