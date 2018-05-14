الشعبانية عادة تأبى الاندثار

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

حبيت نحكيلكم اليوم قبل ما يدخل علينا شهر رمضان عن آخر أيام شعبان اللي رانا نودعوا فيه."الشعبانية" هذي العادة اللي يعرفها معظم الجزائريين واللي مازالت متداولة في بعض المناطق ، هي عبارة عن أكلة تقليدية ما مثل الطعام باللحم ، شخشوخة، مردود ، بغرير...الخ، أو أي أكلة اللي ما يقدروش يديروها مع الصيام، يجتمعوا عليها جميع أفراد العائلة ويحضروا العمات والبنات المتزوجات ، وبهذا يختموا شهر شعبان.

اللي تعرف هذي التقاليد ولا مازال يعيشوها تشاركني الموضوع.