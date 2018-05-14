الشعبانية عادة تأبى الاندثار

و

وقفة صدق

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
8 مارس 2018
المشاركات
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الإعجابات
43
النقاط
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العمر
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
حبيت نحكيلكم اليوم قبل ما يدخل علينا شهر رمضان عن آخر أيام شعبان اللي رانا نودعوا فيه."الشعبانية" هذي العادة اللي يعرفها معظم الجزائريين واللي مازالت متداولة في بعض المناطق ، هي عبارة عن أكلة تقليدية ما مثل الطعام باللحم ، شخشوخة، مردود ، بغرير...الخ، أو أي أكلة اللي ما يقدروش يديروها مع الصيام، يجتمعوا عليها جميع أفراد العائلة ويحضروا العمات والبنات المتزوجات ، وبهذا يختموا شهر شعبان.
اللي تعرف هذي التقاليد ولا مازال يعيشوها تشاركني الموضوع.
 
مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
142
الإعجابات
374
النقاط
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العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#2
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
انا تبسية و نسكن في عين صالح و منعرفهاش الشعبانية و اول مرة نسمع بيها
ان شاء يدخلو الاخوات و يفهمونا فاها ها التقاليد هادي تختلف من منطقة لمنطقة مدابينا نتعرفو عليها اكتر .
شكرا اختي على الموضوع ..في انتظار دخول الاخوات

في امان الله
 
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