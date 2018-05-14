أنت و اسمك اللماوي

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
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أنثى
#1
السلام عليكم
امسية الجميع طيبة و رمضان كريم و الله اكرم
هي موضوع أخر اتطرق اليه و قد يبدوا غريبا .بل لم أفكر فيه من قبل و لم يخطر على بالي و هو اسمي اللماوي يعني عضويتي المعروفة باسم (ميلينا)التي عشت معها فترة زمنية تجاوزت السنتان و هو اسم احببت ان اسمي ابنتي به و رفض زوجي فبقيت متعلقة به ،لكن لابد من التغيير لان البعض يعتقد اني فتاة صغيرة ،و بعد حصول ذلك شعرت ان الاسم الجديد غريب عني و حتى المواضيع ليست لي لتبقى الصورة الدالة الوحيدة على شخصية ميلينا
لست ادري لما نتعلق حتى بالاسماء و في العالم الافتراضي بالذات و لما هذا التاثير في حياتنا و نفوسنا .
ماذا يمثل لك اسمك اللماوي ،و ان كنت غيرته فهل حدث لك نفس الشعور ،و هل تشتاق لعودة اسم عضويتك القديم
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#2
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غوانتنامو
الجنس
ذكر
#2
و عليكم السلام و رحمة الله
كدت ان لا أعرفك أختي الفاضلة ههههه ... حقيقة شخصيا تعودت على اسمك القديم
و احسست بالغرابة من اسمك الجديد ( ربما أتعود عليه مع الوقت )... ;)
بالنسبة لي الاسم الذي أضعه هو إسمي الحقي " صدام " .. أما الجزأ المتبقي فقد كان
في البداية " مكرة " :cool: في أحد المواقع التي أعمل بها و الذين لم يعجبهم إسمي أو بالأحرى
صاحب الإسم المعروف ( صدام حسين رحمه الله ) ... أما الأن فأنا أعشق إسمي سواء هنا
أو في جميع المنصات التي أعمل فيها و لا يمكنني حتى التفكير في تغييره لأنه أضحى
جزأ لا يتجزأ كم حياتي و مبادئي :geek:

مشكورة على الموضوع و رمضان كريم لك و لكل الأسرة الكريمة :)
 
و

وقفة صدق

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
8 مارس 2018
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الجزائر
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أنثى
#3
عرفتك من خلال الصورة، أما الاسم الذي اخترته لنفسي(وقفة صدق) نهار اللي سجلت في المنتدى كان في بالي موضوع من حياتي اليومية و كنت حابة نوقف مع روحي وقفة تع صدق و نصارح روحي واش راني حابة من هذي الدنيا وكيفاش راح تمشي حياتي.
اسمك الثاني أيضا مميز، بصح علاش خيرتيه و ما درتيش الاسم اللي سميتي بيه بنتك؟.
 
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