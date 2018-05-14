أنت و اسمك اللماوي

السلام عليكم

امسية الجميع طيبة و رمضان كريم و الله اكرم

هي موضوع أخر اتطرق اليه و قد يبدوا غريبا .بل لم أفكر فيه من قبل و لم يخطر على بالي و هو اسمي اللماوي يعني عضويتي المعروفة باسم (ميلينا)التي عشت معها فترة زمنية تجاوزت السنتان و هو اسم احببت ان اسمي ابنتي به و رفض زوجي فبقيت متعلقة به ،لكن لابد من التغيير لان البعض يعتقد اني فتاة صغيرة ،و بعد حصول ذلك شعرت ان الاسم الجديد غريب عني و حتى المواضيع ليست لي لتبقى الصورة الدالة الوحيدة على شخصية ميلينا

لست ادري لما نتعلق حتى بالاسماء و في العالم الافتراضي بالذات و لما هذا التاثير في حياتنا و نفوسنا .

ماذا يمثل لك اسمك اللماوي ،و ان كنت غيرته فهل حدث لك نفس الشعور ،و هل تشتاق لعودة اسم عضويتك القديم