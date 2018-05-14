شكر وعرفان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أردت أن أشكر في هذا الموضوع بالأخص بنات اللمة الجزائرية الأصيلات

قبل اغلاق المنتدى كنا بصدد التحضير ل مجلة خاصة بعالم المرأة في عددها الثاني

ثم انقطعنا عن العمل

وبعد عودة اللمة قامت بناتها بمدّ يد المساعدة

حتى لاتتوقف هذه المجلة

الخاصة بالمرأة اللماوية

بارك الله فيكنّ أخواتي





هي مجلة بسيطة في شكلها غنية بمحتواها

اصدار مجلة حواء اللمة العدد الثاني