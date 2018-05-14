شكر وعرفان

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت أن أشكر في هذا الموضوع بالأخص بنات اللمة الجزائرية الأصيلات
قبل اغلاق المنتدى كنا بصدد التحضير لمجلة خاصة بعالم المرأة في عددها الثاني
ثم انقطعنا عن العمل
وبعد عودة اللمة قامت بناتها بمدّ يد المساعدة
حتى لاتتوقف هذه المجلة
الخاصة بالمرأة اللماوية
بارك الله فيكنّ أخواتي
هي مجلة بسيطة في شكلها غنية بمحتواها
اصدار مجلة حواء اللمة العدد الثاني
يسرنا ان نهديكن هذا الوسام
أردت أن أشكر في هذا الموضوع بالأخص بنات اللمة الجزائرية الأصيلات
قبل اغلاق المنتدى كنا بصدد التحضير لمجلة خاصة بعالم المرأة في عددها الثاني
ثم انقطعنا عن العمل
وبعد عودة اللمة قامت بناتها بمدّ يد المساعدة
حتى لاتتوقف هذه المجلة
الخاصة بالمرأة اللماوية
بارك الله فيكنّ أخواتي
هي مجلة بسيطة في شكلها غنية بمحتواها
اصدار مجلة حواء اللمة العدد الثاني
يسرنا ان نهديكن هذا الوسام
مزيدا من التألق والابداع والنهوض بالمنتدى وتطويره نحو الأحسن .
@4algeria.com
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