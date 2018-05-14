اثنين الغضب في فلسطين.. والصهاينة يحتفلون بنقل سفارة امريكا للقدس

غضب شديد وحالة من الغليان ستشهدها مختلف المدن الفلسطينية يوم غد الإثنين وهذا بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة الأمريكية لسفارتها الي القدس وهذا بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جاء بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام الكيان الصهيوني.



وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب الي القدس وهو القرار الذي اتخذ في ديسمبر الماضي واشعل حينها غضبا في الاراضي الفلسطينية تبعه تنديدا عربيا واسلاميا وحتى دوليا الا انه لم يغير في امر شيئا سيما وان جامعة الدول العربية لاتزال تلتزم الصمت بعد هذا القرار الذي وصف بصفقة العار.

وسيشكل يوم غدا الاثنين منعرجا خطيرا في مسار القضية الفلسطينية , خاصة وان هذا القرار يلغي كافة القرارات الدولية ويعتبر ضربة لمسار القضية الفلسطينية سيما وانها تتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من ارضه

هذا وينتظر ان يصل غدا الإثنين الي الأراضي المحتلة وفد أمريكي اجنبي لحضور الاحتفالات افتتاح السفارة الأمريكية في القدس ويضم الوفد ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جيرارد كوشنير مستشار ترامب الي جانب وزير الخارجية وشخصيات أخرى.



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